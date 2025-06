TAMPERE (pele). Was sich schon länger andeutete, hat jetzt offizielle Gestalt angenommen. Beim Jahreskongress 2025 des Internationalen Rodelverbandes (FIL) im finnischen Tampere wurden bedeutende Änderungen im Bereich des Naturbahnrodelns beschlossen. Die Disziplin wird künftig zusammen mit dem Breitensport unter dem neuen Namen „Alpine Rodeln“ geführt.

Diese Umbenennung reflektiert die sich wandelnden Anforderungen und Interessen innerhalb des Sportes und zielt darauf ab, die Attraktivität und Beteiligung im Rodeln zu erhöhen. Zukünftig werden die Weltcup-Veranstaltungen unter dem Namen „FIL Alpin Rodel Weltcup“ organisiert, während die Wettbewerbe für den Nachwuchs als „FIL Alpin Rodel Junioren Weltcup“ geführt werden.

Zusätzlich zu dieser Namensänderung wurden auch eine Reihe anderer bedeutender Beschlüsse gefasst. Diese umfassen neue Regeln zur Verbesserung der Sicherheit der Athleten, innovative Trainingsmethoden, die auf die jüngere Generation ausgerichtet sind, sowie Maßnahmen zur Steigerung der Zuschauerzahlen bei den Wettbewerben.

Es besteht ein wachsendes Interesse an Sportarten im Freien, und das hat auch Auswirkungen auf das Rodeln. Durch die Bündelung der Disziplinen unter dem Dach des „Alpine Rodelns“ wird versucht, das sportliche Erlebnis für Zuschauer und Teilnehmer gleichermaßen zu bereichern und zu diversifizieren. Der FIL erhofft sich davon eine nachhaltige Entwicklung des Sports.

Darüber hinaus wird betont, dass die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Rodelverbänden und Institutionen intensiviert werden soll, um den Austausch von Best Practices zu fördern. Um das Wachstum des Sports weiter voranzutreiben, sind auch spezielle Initiativen angedacht, die Schulen und lokale Gemeinschaften einbeziehen und so die Begeisterung für den Rodelsport bereits in der frühen Jugend wecken.

Der Tagungsort Tampere, bekannt für seine umfangreiche sportliche Geschichte und starke Gemeinschaft, bietet den Rahmen, um die geplanten Reformen zum Leben zu erwecken. Der Kongress hat somit nicht nur neue Richtlinien verabschiedet, sondern auch eine Plattform geschaffen für nachhaltige Partnerschaften und zukünftige Entwicklungen im Bereich Alpine Rodeln.





