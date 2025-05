Von Negroni bis Mule: Diese Cocktails gibt’s auch alkoholfrei!

In der Welt der Mixologie haben alkoholfreie Cocktails, auch bekannt als Mocktails, an Bedeutung gewonnen. Neue Varianten traditioneller alkoholischer Getränke, wie Gin, haben kreative Freiräume für die Zubereitung von Mocktails geschaffen. Diese reichen von süß bis sauer und bieten mit ihrem ansprechenden Geschmack und Aussehen eine attraktive Alternative zu alkoholischen Cocktails.

GRAZ/STEIERMARK. Aktuell findet die Dialogwoche Alkohol in ganz Österreich statt. Diese Initiative möchte das Bewusstsein für den eigenen Alkoholkonsum schärfen und zeigt die Vorzüge einer Reduktion des Alkoholkonsums auf. Ziel ist es, einen bewussten und verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol zu fördern. In diesem Rahmen fand am Donnerstagabend eine alkoholfreie Party im Circle Club Thalia in Graz statt, organisiert von der Initiative „Weniger Alkohol – Mehr vom Leben“, unterstützt durch den Gesundheitsfonds Steiermark und die Caritas Steiermark.

Während eines Workshops bewiesen die Barkeeper des Katze Katze, dass Mocktails weit mehr als nur einfache Fruchtsaftmischungen sind. Unter anderem wurden innovative Getränke wie ein alkoholfreier Negroni und eine „Zero Mule“ (ein alkoholfreier Moscow Mule) gemixt, die zeigen, wie vielseitig und geschmackvoll alkoholfreie Cocktails sein können.

In naher Zukunft wird das Katze Katze eine spezielle Auswahl an Mocktails in ihr Menü aufnehmen. Barchef Alexander Grebenz ist bereits von einem Mocktail begeistert, der während des Workshops kreiert wurde und eventuell seinen Platz auf der Karte finden könnte. Generell kombinieren Cocktails – alkoholisch oder nicht – häufig süße und saure Elemente, ergänzt durch eine Basis, wie Gin, dessen alkoholfreie Alternativen immer beliebter werden.

Experimentieren

Mocktails werden auf verschiedene Arten zubereitet – sie können geschüttelt, gerührt oder direkt im Glas angerichtet werden. Die Dekoration spielt dabei eine entscheidende Rolle, und um die besten Aromen zu entfalten, wird gelegentlich ein Bunsenbrenner eingesetzt. Diese Experimente tragen dazu bei, außergewöhnliche Geschmackserlebnisse zu schaffen.

Im Katze Katze freut man sich über alkoholfreie Bestellungen von Gästen: „Hier können wir uns kreativ austesten. Oft werden an einem Abend dieselben fünf Drinks bestellt. Wenn wir Zeit haben, experimentieren wir lieber,“ sagt Grebenz.

Mocktail Rezepte von „Mehr-vom-Leben“:

AmouriNo 2cl Amouro 0.0%

3cl Gin 0.0%

3cl Italian Spritz

Rosen Limonade Zubereitung: Amouro, Gin und Italian Spritz auf Eis rühren, mit Rosenlimonade auffüllen und auf Eis servieren.

Zero Mule 4cl Amouro 0.0%

2cl Limettensaft

2cl Mangosirup

2cl Ananassaft

Ginger Beer Zubereitung: Alle Zutaten außer dem Ginger Beer mit Eis kräftig shaken. In ein mit Eis gefülltes Glas abseihen und mit Ginger Beer auffüllen. Mit Limettenscheibe garnieren.

