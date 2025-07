Von Syrien nach Wien: Geflüchteter wird Lehrer und bald auch Diplomat

Vor zehn Jahren begann eine große Fluchtbewegung, die zehntausende Menschen zwingend aus ihrer Heimat vertrieb. Einer dieser Flüchtlinge ist Hani Teban, der heute als Lehrer in Wien arbeitet.



von Sonja Kittel von SOS Mitmensch

WIEN. Die Geschichten von geflüchteten Menschen sind oft geprägt von Hoffnung, Entbehrung und dem Streben nach einem Neuanfang. In der Porträtreihe „10 Jahre danach“ teilen sie ihre Erfahrungen, Sorgen und Wünsche, sowie die Herausforderungen, die sie in einem neuen Land meistern mussten.

Hani Teban war Geschichtslehrer an einem Gymnasium in Syrien, als der Bürgerkrieg ausbrach und ihn zur Flucht zwang. In Österreich fand er nicht nur die Möglichkeit, in seinem Beruf weiterzuarbeiten, sondern schloss auch die österreichische Staatsbürgerschaft ab. Sein Ziel ist es, eines Tages im diplomatischen Dienst zu arbeiten.

Herausforderungen der Flucht

„Wir lebten in der Nähe von Damaskus, der ältesten Hauptstadt der Welt. Aufgrund der Wehrpflicht musste ich fliehen, da ich nicht zur Armee gehen wollte. Der Weg führte mich über den Libanon, die Türkei und Griechenland nach Österreich“, erinnert sich Teban. Die Flucht sei eine traumatische Erfahrung gewesen, die ihn an den Rand des Überlebens gebracht hat. „Ich hörte von vielen anderen, die unterwegs gestorben sind, und wusste nicht, ob ich der nächste sein würde“, erklärt er. Diese Ungewissheit belastete nicht nur ihn, sondern auch seine Familie, die viele Wochen nichts von ihm hörte.

Im Alter von 29 Jahren gelangte Teban schließlich nach Österreich. Zunächst fand er Zuflucht in einem kleinen Flüchtlingsheim in der Nähe von Scheibbs. „Hier half ich anderen Flüchtlingen, indem ich übersetzte und sie zu Arztterminen begleitete“, schildert er. Die lokale Familie, die ihm half, war von unschätzbarem Wert für seine Integration. „Sie sprachen Deutsch mit mir und unternahmen Ausflüge mit mir, was mir sehr half.“ Nach sieben Monaten erhielt er einen positiven Asylbescheid und konnte in eine Wohnung in Wien ziehen, die der unterstützenden Familie gehörte.

Integration durch Engagement

Im Heim begann Teban, Deutsch zu lernen. Neben Online-Ressourcen besuchte er auch Deutschkurse, wusste jedoch, dass man für die Anwendung des Gelernten mehr Praxis braucht. „Ich habe sofort damit begonnen, freiwillig beim Samariterbund zu arbeiten. Dort konnte ich neue Kontakte knüpfen und mich mit anderen engagieren“, so Teban.

Als seine Vorgesetzte beim Samariterbund entdeckte, dass er in Syrien Geschichtsunterricht erteilt hatte, half sie ihm, wieder in seine alte Berufung zurückzukehren. „Sie arrangierte ein Vorstellungsgespräch bei der Bildungsdirektion, das ich erfolgreich absolvierte.“ 2016 konnte er als Arabisch-Muttersprachlehrer an verschiedenen Volksschulen anfangen und hernach eine unbefristete Anstellung erlangen.

Ein Ziel vor Augen

Im Jahr 2020 bekam Teban die österreichische Staatsbürgerschaft. Er hat sich fortgebildet und Politik als neues Studienfeld für sich entdeckt. „Ich mache derzeit ein Online-Studium für diplomatische Beziehungen und schreibe meine Doktorarbeit“, erzählt er. Teban ergänzt: „Unsere Welt braucht Diplomatie statt Waffen.“ Er ist überzeugt, dass es um ein besseres Verständnis zwischen Kulturen und Menschen geht.

Seinen Rat an künftige Flüchtlinge ist klar: „Seid offen und lernt Deutsch so schnell wie möglich! Es gibt Wege, um sich mit anderen zu verbinden, sei es durch Sprachencafés oder Freiwilligenarbeit.“ Er betont, dass man aktiv werden muss, um die besten Chancen zu nutzen.

Für weitere Porträts aus der Reihe „10 Jahre danach“ besuchen Sie bitte www.hierangekommen.at.

Das könnte dich auch interessieren:

Frauen helfen Frauen bei den „Nachbarinnen“ in Wien

Integrationshaus bietet seit 30 Jahren Zuflucht

Eine Geflüchtete als Stütze der Gesellschaft