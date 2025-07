Von Wien nach Brüssel: Wiener glänzten beim Quidditch-Weltcup

Die österreichische Nationalmannschaft beeindruckte beim Quadball / Quidditch World Cup 2025 in Brüssel. Das Team, das größtenteils aus Spieler:innen der Wiener Clubs besteht, erzielte das bislang beste Ergebnis für Österreich bei einem Weltcup.

WIEN/BRÜSSEL. Ursprünglich aus den bekannten Harry-Potter-Filmen inspiriert, belebt „Quidditch“, jetzt oft als „Quadball“ bezeichnet, die Sportlandschaft und brachte spannende Wettkämpfe beim Weltcup in Tubize, Brüssel, vom 11. bis 13. Juli 2025. Hier traten über 30 Nationen an, um ihre besten Teams zu zeigen, und das österreichische Nationalteam stach als stolzer Außenseiter hervor.

Mit einer Delegation von 18 Spieler:innen und 6 Trainer:innen bewies die Mannschaft während des dreitägigen Turniers ihr Können. Ihr überraschender Sieg gegen Kanada am Freitag gab einen vielversprechenden Start in das Turnier. Diese unerwartete Leistung stellte sicher, dass die Österreicher:innen auf der internationalen Bühne ernst genommen wurden.

Österreichs Team erreichte schließlich das Viertelfinale und belegte den 8. Platz von insgesamt 31 teilnehmenden Nationen. Dieses Ergebnis stellt einen historischen Meilenstein für die österreichische Quadball-Geschichte dar. Besonders bemerkenswert war der Gesamtsieg des europäischen Teams Belgien, das in diesem Jahr als Weltmeister antrat.

Drei Wiener Teams am Start

Das österreichische Quadball-Nationalteam setzt sich aus Spieler:innen verschiedener Bundesländer zusammen, darunter Teams aus Innsbruck, Linz, Salzburg und Graz. Besonders hervorzuheben ist die starke Beteiligung von drei Wiener Vereinen: Die Vienna Vanguards und die Danube Direwolves aus dem 10. und 2. Bezirk sowie Spieler:innen von anderen Wiener Clubs trugen entscheidend zu diesem Erfolg bei.

Bei all dem schwang ein gemeinsames Ziel mit: Der Spaß am Spiel. „Ich bin extrem stolz darauf, wie gut sich das Nationalteam geschlagen hat“, erklärte die Kapitänin Katharina Peintinger-Kistl von den Danube Direwolves. „Wir wurden nicht erwartet, bis ins Viertelfinale zu kommen, und das ist der Verdienst unseres großartigen Coaching-Teams und des Zusammenhalts in der Mannschaft.“

Wöchentliche Trainings

Quadball kombiniert Elemente aus Rugby, Handball und Dodgeball und zeichnet sich durch die Verwendung von „Besen“ – Kunststoffrohren, die zwischen den Beinen gehalten werden – sowie durch fünf Bälle aus. Diese dynamische Sportart entwickelt sich weltweit rasant und findet nicht nur in Österreich, sondern auch international großes Interesse.

Die Vienna Vanguards trainieren montags von 20:15 bis 21:45 Uhr am Platz des FC 1980 Wien (10. Bezirk, Franz-Koci-Straße 1) und donnerstags von 19:30 bis 21:00 Uhr beim PSV Wien (22., Dampfschiffhaufen 2). Interessierte können die Vanguards HIER kontaktieren und an einem „Meet and Play“-Event teilnehmen.

Die Danube Direwolves trainieren zweimal wöchentlich im Union Trendsportzentrum (2., Meiereistraße 20), freitags von 20:00 bis 22:00 Uhr und sonntags von 18:30 bis 20:00 Uhr. Interessierte können jederzeit vorbeikommen oder eine Nachricht über ihre Social-Media-Kanäle senden. Mehr Informationen gibt es HIER.

