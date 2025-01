Vonn kündigt überraschendes Karriereende für Olympia 2026 an – Was steckt dahinter?

Trotz einer Teilprothese im Knie zeigte sie bei ihren ersten Rennen bemerkenswerte Leistungen. Zuletzt erreichte sie in St. Anton folgende Platzierungen:

6. Platz in der Abfahrt

4. Platz im Super-G

Beim Weltcup in Cortina am kommenden Wochenende erwarten viele, dass sie um einen Podestplatz kämpft. Im ersten Training am Donnerstag hatte sie jedoch einen Sturz, berichtete aber, dass sie dabei nur einige Schrammen und keine ernsthaften Verletzungen erlitt.

Seit die Olympiasiegerin von 2010 und zweifache Weltmeisterin im Herbst angekündigt hatte, zurück ins Renngeschehen zu kommen, gibt es Spekulationen über ein mögliches Olympia-Ziel für den nächsten Winter. „Ich denke definitiv darüber nach und hoffe, dass ich es dahin schaffe“, erklärte sie kürzlich.