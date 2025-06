Vor 210 Jahren: Der Wiener Kongress und die Neugestaltung der europäischen Ordnung

Wien blickt auf eine lange Geschichte als internationales Zentrum zurück. Ein herausragendes Ereignis war der Wiener Kongress, der 1814/15 stattfand. Nach den Napoleonischen Kriegen wurde unter der Leitung des österreichischen Außenministers Fürst Klemens von Metternich eine neue Ordnung für Europa geschaffen. Dieser Kongress endete am 9. Juni 1815 – also vor genau 210 Jahren.

WIEN. „Liberté, Égalité, Fraternité“ – dieses berühmte Motto rührt von der Französischen Revolution 1789 her, die zur Stürzung der Monarchie führte. Die französischen Revolutionäre erklärten die Republik und beendeten die Herrschaft des Königs und seiner Frau. Diese Entwicklung stellte einen ernsthaften Umbruch dar, den viele europäische Monarchien, besonders die Habsburgermonarchie, das Vereinigte Königreich, das Russische Zarenreich und Preußen, als Bedrohung ihrer eigenen Herrschaftsstrukturen wahrnahmen.

Der Fall Napoleons

In den folgenden Koalitionskriegen trat ein bedeutender Akteur auf den Plan – Napoleon Bonaparte. Seine militärischen Erfolge in Italien und Ägypten sowie sein Aufstieg vom General über den Ersten Konsul bis zum Kaiser führten zu einer tiefgreifenden Umgestaltung der politischen Landschaft Europas. Die zahlreichen Kriege, die er führte, mobilisierten eine breite Allianz gegen ihn und veränderten die Grenzen zwischen den Staaten. Schließlich erlebte er nach seinem gescheiterten Russland-Feldzug eine entscheidende Niederlage in der Völkerschlacht von Leipzig. Napoleon wurde daraufhin auf die Mittelmeerinsel Elba verbannt.

Nach der Niederlage Frankreichs war es notwendig, Europa neu zu ordnen, und Wien wurde als Austragungsort für diesen Kongress gewählt. Der Kongress dauerte von 18. September 1814 bis 9. Juni 1815.

Der „Kutscher Europas“

Die Delegierten trafen sich im Palais Schwarzenberg, heute Sitz des Bundeskanzleramts. Die Hauptziele waren die Wiederherstellung der territorialen Verhältnisse von 1792 und die Vermeidung neuer Konflikte. Metternich wurde als „Kutscher Europas“ bezeichnet, da er die Verhandlungen geschickt leitete. Hunderte von Teilnehmern, darunter Kaiser, Könige und Minister, versammelten sich, doch die Entscheidungen wurden hauptsächlich von den vier Großmächten – Russland, Großbritannien, Preußen und Österreich – getroffen. Der Vertreter Frankreichs, Talleyrand, war lediglich zu begrenztem Einfluss fähig.

Entscheidungsgrundlagen und Prinzipien

Die wesentlichen Prinzipien, die während des Kongresses diskutiert wurden, lassen sich in fünf Kernpunkte zusammenfassen. Dazu zählen die Restaurierung der politischen Ordnung, die Legitimität der Monarchie, die gemeinsame Unterbindung revolutionärer Bewegungen sowie das Schaffen eines Gleichgewichts der Mächte zur Wahrung des Friedens.

Politische Umwälzungen und neues Europa

Der Kongress beschloss weitreichende Veränderungen: Die Bourbonen-Monarchie wurde wiederhergestellt, und Grenzen wurden neu gezogen, einschließlich der Aufteilung Polens zwischen Preußen und Russland und der Schaffung eines lockeren Staatenbandes, dem Deutschen Bund. Österreich erhielt wichtige Gebiete zurück, und Preußen erweiterte sein Territorium. Zur Stabilisierung Europas wurden auch die Niederlande neu gegründet. Die Ergebnisse des Kongresses trugen dazu bei, dass große Kriege in Europa nahezu ein Jahrhundert lang ausblieben, bis der Erste Weltkrieg ausbrach.

Ende des Kongresses und Napoleons Schicksal

Der Kongress fand am 9. Juni 1815 mit der Unterzeichnung der Schlussakte seinen Abschluss. Doch Napoleons Geschichte war nicht zu Ende. Während der Gespräche in Wien entkam er von Elba, übernahm wieder die Macht und wurde am 18. Juni in der Schlacht von Waterloo erneut besiegt. Anschließend wurde er auf die abgelegene Atlantikinsel St. Helena verbannt, wo er 1821 starb.

Das könnte dich auch interessieren:

Vor 30 Jahren war das letzte Champions-League-Finale in Wien

Wie es früher beim Stadthallenturnier in Wien aussah

Der letzte Widerstand des NS-Regimes