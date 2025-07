Vor 50 Jahren: Das letzte große Hochwasser vor der Errichtung der Wiener Donauinsel

Heute fungiert die Donauinsel als bedeutendes Hochwasserbauwerk, das die Stadtteile entlang der Donau vor Überschwemmungen schützt. Vor 50 Jahren war die Situation jedoch ganz anders. Im Juli 1975 erlebte Wien das letzte große Hochwasserereignis der Donau, bevor die schützende Insel gebaut wurde.

WIEN. Die Donauinsel ist für viele Menschen vor allem eine Freizeitoase, die zwischen der sonst dicht bebauten Stadt aus der Ferne heraussticht. Hier wird gegrillt, Sport betrieben, Spaziergänge gemacht und auch gefeiert. Doch der wichtigste Zweck dieser künstlich geschaffenen Insel besteht darin, Wien vor den Wassermassen zu schützen.

Welche Auswirkungen das Fehlen der Insel auf die Stadt gehabt hätte, lässt sich anschaulich anhand der Ereignisse von 1975 verdeutlichen. Ab dem 1. Juli desselben Jahres bahnte sich das letzte große Donauhochwasser an. An der für Wien wichtigen Messstelle Korneuburg wurde ein Höchstpegel von 8,04 Metern verzeichnet. Zum Vergleich: Heute liegt der Wasserstand zu Beginn des Einlaufbauwerks während eines normalen Durchflusses zwischen zwei und 2,4 Metern.

Während der Bauarbeiten steigt das Wasser

Bereits bis in die 1970er-Jahre war Wien Hochwasser gewöhnt. Erste größere Regulierung der Donau gab es bereits 1876. Die Auenlandschaft wurde so gestaltet, dass der Fluss geradlinig durch die Metropole fließen konnte. Ab 1954 gab es Überlegungen für eine zweite Regulierung in Form einer insularen Schutzmaßnahme, besonders nach einem Hochwasserereignis, bei dem in Korneuburg ein Pegel von 8,61 Metern erreicht wurde.

Der Baustart der Donauinsel erfolgte 1972, doch die Fertigstellung verzögerte sich bis 1988 aufgrund hitziger Debatten über Sinnhaftigkeit, Kosten und Baugestaltung. Das Hochwasser von 1975 trat genau während dieser Bauarbeiten auf und brachte somit den viert-höchsten Pegelstand seit Beginn der Messungen in Wien.

Alarmbereitschaft in der Stadt