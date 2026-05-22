Vor dem Abriss: Bregenzer Bahnhof zieht letzte Ausstellung an

Bregenzer Bahnhof wird vor Abriss zum Ausstellungsraum

Der Bregenzer Bahnhof wird vor seinem Abriss als Ausstellungsraum genutzt. Im Rahmen der Architekturtage 2026 ist dort ab 29. Mai die Ausstellung „Letzte Aufnahme“ zu sehen.

Das alte Bahnhofsgebäude in Bregenz ist derzeit geschlossen, für den Betrieb wurde ein Provisorium errichtet. Der Neubau des Bregenzer Bahnhofs steht noch aus.

Bahnhof als „Experimentierraum“

Der Bregenzer Bahnhof wurde über Jahre hinweg als „hässlichster Bahnhof Österreichs“ bezeichnet. In den Achtziger Jahren war das Gebäude als modern empfunden worden, später war es unter anderem für bröckelnde Bausubstanz, undichte Dächer, rostendes Metall und wochenlang kaputte Rolltreppen bekannt.

Die ÖBB bezeichnen den Bahnhof im Zusammenhang mit der Ausstellung als „Experimentierraum für Architektur und Wahrnehmung“. Die Ausstellung „Letzte Aufnahme“ wird von den ÖBB gemeinsam mit dem Architekten und Architekturtheoretiker Fabian Tobias Reiner sowie dem Schweizer Fotografen Sven Högger organisiert.

Ausstellung „Letzte Aufnahme“

Die Ausstellung „Letzte Aufnahme“ wird am 29. Mai eröffnet und ist bis 23. August im Bregenzer Bahnhof zu sehen. Sie ist Teil der Architekturtage 2026 und soll eine vielschichtige Annäherung an einen Ort im Wandel zeigen. Im Mittelpunkt steht der bewusste Blick auf das bestehende Bahnhofsgebäude als Ausgangspunkt für Neues.

Die Schau versammelt aktuelle fotografische Arbeiten von Sven Högger, die den Bestand des Bregenzer Bahnhofs in präzisen Bildern erfassen. Die Fotografien werden mit textlichen Reflexionen und historischen Plänen kombiniert.

Führungen, Vorträge und Beteiligung der Öffentlichkeit

Zur Ausstellung im Bregenzer Bahnhof werden Vorträge und Führungen angeboten. Vor der Eröffnung führen Fabian Tobias Reiner und Sven Högger ab 18.00 Uhr durch das bestehende Bahnhofsgebäude und geben Einblicke in ihre architektonische Lesart des Ortes sowie in die Gedanken hinter der Ausstellung.

Im Rahmen der Ausstellung geben die ÖBB gemeinsam mit dem Land Vorarlberg und der Stadt Bregenz Einblicke in das Stadtentwicklungsprojekt „Bregenz Mitte“. Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, eigene Ideen und Erwartungen zur zukünftigen Entwicklung des Bahnhofsareals einzubringen.

Temporärer Stammtisch im Bahnhofsrestaurant

Während der Architekturtage am 29. Mai 2026 wird das ehemalige Bahnhofsrestaurant im Bregenzer Bahnhof als Stammtisch temporär geöffnet. Der Stammtisch wird von Brini Fetz gestaltet.