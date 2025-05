Vor dem Bundesligafinale: Sturm gab den Meisterteller schon ab.

Am Freitagabend empfängt der Tabellenführer Sturm Graz den Herausforderer RB Salzburg in der Merkur Arena in Liebenau (Ankick: 19.30 Uhr). Der Meisterteller, den die Grazer im Vorjahr errangen, musste zwar vorübergehend abgegeben werden, doch stehen die Chancen gut, dass sie ihn in zwei Wochen zurückerobern können.

GRAZ/WIEN. Die Spannung in der Endphase der österreichischen Bundesliga-Saison 2024/25 ist kaum zu überbieten. Nur drei Runden vor dem Saisonende kämpfen noch vier Teams – Altach, GAK, Klagenfurt und Wattens – um den Klassenerhalt, während an der Spitze mit Titelverteidiger Sturm Graz, der Wiener Austria, dem Cup-Sieger Wolfsberg und RB Salzburg vier Mannschaften um den Meistertitel ringen. Es besteht die Möglichkeit, dass die endgültigen Entscheidungen erst am letzten Spieltag fallen. Laut aktuellen Statistiken liegt Sturm Graz mit 70 Punkten an der Spitze, gefolgt von Austria Wien (67) und dem WAC (65).

Wer wird Meister 2024/25?

Die Liga ist auf alle Eventualitäten vorbereitet. Der Meisterteller wird beim letzten Heimspiel der Siegermannschaft übergeben. Sollte der WAC in den verbleibenden Spielen seine Form bestätigen, könnte das Team theoretisch nächste Woche in der Lavanttal-Arena als unerwarteter Double-Sieger jubeln. Wenn Sturm Graz die Titelverteidigung schafft, wird der Meisterteller am 24. Mai an ihre Spieler überreicht, unter anderem an Stankovic, Kiteishvili und Wüthrich.

Um sicherzustellen, dass der Meisterteller glänzend präsentiert werden kann, wurde er kürzlich aus der Geschäftsstelle von Sturm Graz abgeholt. Tatsächlich gibt es immer drei identische Exemplare des Meistertellers: eines bleibt beim amtierenden Meister, eines geht zu Sky für die Übertragungen, und eines verbleibt in der Bundesliga-Zentrale. Bundesliga-Sprecher Mathias Slezak kommentierte: „Insgesamt gibt es drei Meisterteller. Diese Maßnahme garantiert, dass die Trophäe immer verfügbar ist, unabhängig davon, wo das entscheidende Spiel stattfindet.“

Titelverteidigung in eigener Hand

Mit einem aktuellen Vorsprung von drei Punkten auf Austria Wien und den WAC ist Sturm Graz der wahrscheinlichste Meisterkandidat. Nach dem Heimspiel gegen Salzburg wird Sturm am 17. Mai gegen den krisengebeutelten SK Rapid spielen (Ankick: 17 Uhr). Das Saisonfinale findet in Liebenau gegen Wolfsberg statt, die als Überraschungsmannschaft in dieser Saison gelten und möglicherweise den Titelanbieter stören könnten. Fest steht: Gewinnt Sturm in den nächsten drei Spielen, dürfen sie sich über die zweite Meisterschaft in Folge freuen.

Wissenswertes zum Meisterteller

In den ersten Jahren der Bundesliga erhielten die Meister jeweils eine individuelle Trophäe. Die legendäre, goldene Meisterteller-Trophäe wurde jedoch erst 1977 eingeführt und befindet sich seither als Wandertrophäe im Einsatz. Am Rand des runden Pokals sind die Namen aller bisherigen Titelträger eingraviert – ein Ehrenplatz für jede erfolgreiche Mannschaft.

Diese Trophäe bleibt fast vier Jahrzehnte unangetastet, abgesehen von kleineren Anpassungen, wie der Einführung einer rot-weiß-rot Bogenverzierung. Seit 2015 wird ein neu gestalteter Teller vergeben, dessen Design in einer Fan-Abstimmung ausgewählt wurde. Der aktuelle Meisterteller beeindruckt durch seine Größe und Masse: Er misst 65 cm im Durchmesser, wiegt 11,5 kg und hat einen materiellen Wert von etwa 18.000 Euro.

