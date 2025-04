Vor dem Duell gegen Hartberg: Kleinheisler fällt im Abstiegskampf aus

Am Freitag, dem 25. April, steht für den GAK ein entscheidendes Auswärtsspiel gegen den TSV Hartberg an, das für den Abstiegskampf von großer Bedeutung ist. Leider wird László Kleinheisler nicht teilnehmen können. GRAZ. Kurz vor dem Anpfiff des Spiels gab der GAK bekannt, dass Mittelfeldspieler László Kleinheisler verletzungsbedingt ausfällt. Der Ungar zog sich eine Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel zu, als er im 17. Spielminute des letzten Bundesliga-Spiels, das ebenfalls gegen den TSV Hartberg stattfand, am Boden blieb. Die Verletzung wurde bei Untersuchungen diagnostiziert, und es wurde entschieden, dass Kleinheisler in den kommenden Wochen nicht im Kader sein wird. Sein Comeback bleibt ungewiss, was den GAK zusätzlich unter Druck setzt, da er als Schlüsselspieler gilt. Siehe auch Schockierendes Urteil: Aktivistin Windl erhält Aufenthaltsverbot in Österreich! Kampf gegen den Abstieg Bei der letzten Begegnung am vergangenen Dienstag musste der GAK eine bittere 0:3-Niederlage gegen Hartberg in der Merkur Arena hinnehmen. Das kommende Auswärtsspiel ist für den GAK nicht nur der Auftakt zur Rückrunde, sondern auch eine der letzten fünf Chancen, um den Abstieg zu vermeiden. Aktuell liegen sie nur einen Punkt vor dem SCR Altach, der auf dem vorletzten Tabellenplatz steht. Die bisherige Bilanz gegen Hartberg in dieser Saison ist alles andere als ermutigend: Der GAK konnte lediglich einen Punkt aus den bisherigen Duellen sammeln und die Tordifferenz von 1:7 macht die Situation noch prekärer. Die letzten vier Spiele unter dem neuen Trainer Ferdinand Feldhofer zeigen ein gemischtes Bild: Neben einem Sieg gab es zwei Niederlagen und zwei Unentschieden, was die Fans besorgt auf die kommenden Spiele blicken lässt. Siehe auch Was glauben die Menschen wirklich? Der Glaube im Fokus Das könnte dich auch interessieren: Sturm Graz empfängt Austria Wien zum Spitzenduell, und die Trainerwechsel in der Liga sorgen immer wieder für Aufregung – so auch die überraschende Entlassung von Trainer Schopp. Des Weiteren wird die LUV Sportanlage einer umfassenden Sanierung unterzogen, die mit einem finanziellen Aufwand von 7,4 Millionen Euro verbunden ist. Dieser Inhalt gefällt Dir? Melde Dich an, um diesen Inhalt mit «Gefällt mir» zu markieren. × 00

This rewritten content maintains the original facts while adding relevant context about the team’s struggle in the league, the impact of injuries, and additional news about local clubs. The HTML structure remains intact as requested.





Source link