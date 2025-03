Vor dem Grazer Derby: GAK fehlt nur ein Zentimeter auf den SK Sturm

Am Sonntag, den 12. November, erwartet die Fans ein spannendes Gigantenduell, wenn der Grazer Athletiksport Klub (GAK) den Stadtrivalen SK Sturm in der Merkur Arena empfängt. Es ist das 201. Grazer Derby und wird erneut die Talente und körperliche Dominanz beider Teams auf die Probe stellen.

GRAZ. Der Anpfiff ist um 17 Uhr, und die Atmosphäre verspricht, elektrisierend zu werden. In den letzten Monaten haben beide Grazer Vereine verstärkt auf große, robuste Spieler gesetzt, was das Derby in vielerlei Hinsicht spannend macht. Trotz der Wintertransfers hat der GAK jedoch noch nicht ganz auf den Rückstand auf SK Sturm aufgeschlossen.

SK Sturm hat sich mit der Verpflichtung von Fally Mayulu (1,93 m) weiter verstärkt, der jedoch aufgrund einer Verletzung nicht spielen kann. Der GAK hingegen hat mit Spielertransfers wie Florian Wiegele (2,05 m), Antonio Tikvic (1,95 m) und Sadik Fofana (1,92 m) noch mehr Körperlichkeit gewonnen.

Die fünf größten Spieler von SK Sturm Kjell Scherpen: 2,06 m

Daniil Khudyakov: 1,94 m

Fally Mayulu: 1,93 m

Gregory Wüthrich: 1,92 m

Jon Gorenc Stankovic: 1,90 m

Ein Zentimeter Unterschied

Interessanterweise ist der Kader von SK Sturm im Durchschnitt 184,6 cm groß, während die Spieler des GAK im Schnitt 183,6 cm messen. Diese Durchschnittswerte könnten einen entscheidenden Einfluss auf das Spiel nehmen, insbesondere wenn man bedenkt, dass 11 der 45 Tore von SK Sturm aus Standardsituationen resultieren.

Die fünf größten Spieler des GAK Florian Wiegele: 2,05 m

Antonio Tikvic: 1,95 m

Sadik Fofana: 1,92 m

Daniel Maderner: 1,90 m

Lukas Graf: 1,90 m

Das Derby bringt auch spannende individuelle Duelle mit sich. So könnte auf Sturms rechter Mittelfeldseite das Duell zwischen den kleinsten Spielern, Malick Yalcouye (1,69 m) und Benjamin Rosenberger (1,72 m), besonders interessant werden. Während Kjell Scherpen und Florian Wiegele, die beiden größten Spieler der Liga, ein Fernduell zwischen den Pfosten führen werden.

Ob die durchschnittlichen Zentimeter für SK Sturm tatsächlich einen Vorteil bringen werden, wird sich am Sonntag zeigen. Für den GAK könnte hingegen Disziplin der Schlüssel zum Erfolg sein, denn sie haben im Schnitt 14,3 Fouls pro Spiel begangen, das ist der zweithöchste Wert in der Liga. Mit 64 Gelben und 6 Roten Karten stellt der GAK sogar Ligahöchstwerte auf. Gerade in Anbetracht der Standardstärke von Sturm könnte dies zu einer gefährlichen Kollision führen.

