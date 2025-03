Vor der Wien-Wahl: Besorgniserregender Rekordanteil der wahlberechtigten Bevölkerung ohne Wahlrecht

Nur noch wenige Wochen bis zur vorgezogenen Wien-Wahl! Die Menschenrechtsorganisation SOS Mitmensch äußert ernsthafte Bedenken über die Rekordzahl an wahluntauglichen Bürgerinnen und Bürgern in der österreichischen Hauptstadt. Experten warnen, dass Wien zu einer „halben Demokratie“ degenerieren könnte.

WIEN. Laut einer aktuellen Sonderauswertung von Statistik Austria, die SOS Mitmensch zur Verfügung gestellt wurde, ist der Anteil der nicht wahlberechtigten Personen in Wien auf einem Rekordhoch. Demnach dürfen 611.000 Personen, die in derBundeshauptstadt leben und über 16 Jahre alt sind, aufgrund ihrer Staatsbürgerschaft nicht an der bevorstehenden Wiener Gemeinderatswahl teilnehmen. Dies entspricht 35,6 Prozent der wahlfähigen Bevölkerung, und die Zahlen sind alarmierend.

In bestimmten Bezirken über 40 Prozent nicht wahlberechtigt

Besonders betroffen sind Menschen, die seit mehreren Jahren in Wien leben oder sogar dort geboren wurden. In Bezirken wie Rudolfsheim-Fünfhaus, Brigittenau und Favoriten liegt der Anteil der nicht wahlberechtigten Personen sogar bei über 44 Prozent. Schätzungen von SOS Mitmensch zeigen, dass dieser Anteil bis 2050 auf über 50 Prozent ansteigen könnte, was die demokratische Teilhabe in Wien erheblich beeinträchtigen würde.

„Diese Zahlen verdeutlichen, dass Wien nicht einmal mehr eine Zwei-Drittel-Demokratie ist. Der Trend geht in Richtung einer halben Demokratie, in der nur noch jede zweite Person wahlberechtigt ist“, äußert sich Alexander Pollak, Sprecher von SOS Mitmensch, besorgt. Er fordert die rasche Umsetzung politischer Maßnahmen, um eine inklusivere Demokratie zu schaffen.

Niedrige Einbürgerungsrate als Faktor

Ein zentraler Grund für die hohe Zahl an nicht wahlberechtigten Personen sind die restriktiven Einbürgerungskriterien in Österreich. Mit einer Einbürgerungsrate von unter 0,7 Prozent gilt Österreich als eines der Schlusslichter in Europa. Laut den aktuellen Statistiken leben viele Menschen schon seit Jahren in der Stadt, haben aber keine Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben.

Im Rahmen einer Initiative plant SOS Mitmensch, eine symbolische „Pass Egal Wahl“ in Wien zu organisieren, bei der auch Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft die Möglichkeit erhalten sollen, für die in Wien kandidierenden Parteien ihre Stimme abzugeben. Diese symbolische Wahl soll auf die Missstände aufmerksam machen und eine breitere Diskussion über die inkludierende Teilhabe aller Bürger an Entscheidungsprozessen in der Gesellschaft fördern.

