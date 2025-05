Vor Ort: Mit dem Schienenersatzverkehr in Graz unterwegs

Die Innenstadtentflechtung geht in die finale Phase – eine kritische Zeit für den öffentlichen Verkehr. MeinBezirk hat die Lage zwischen Jakominiplatz, Annenstraße und Hauptbahnhof in Augenschein genommen.

GRAZ. Am vergangenen Wochenende hat die Baustelle zur Innenstadtentflechtung die Annenstraße erreicht und blockiert nun eine der wichtigsten Verkehrsadern des Öffentlichen Personennahverkehrs in Graz für mehrere Monate. Dies hat weitreichende Auswirkungen auf Pendler und Besucher der Stadt.

Chaos der Ersatzbusse

Am Jakominiplatz müssen viele Straßenbahnnutzer:innen jetzt umsteigen. „Ich muss jetzt schon schauen, wo ich meine Verbindung finde“, lächelt Elfriede Kolb, die auf die Linien 4 und 7 wartet. In der Umgebung bewegten sich viele Passanten verloren, nur um im nächsten Moment auf den eintreffenden Ersatzbus zuzustürzen. Um das etwaige Chaos zu bewältigen, sind Mitarbeiter:innen der Holding vor Ort und helfen den Fahrgästen, die richtige Buslinie zu finden. „Das wird auch in den kommenden Tagen und Wochen so bleiben“, bestätigt ein Mitarbeiter. Die Situation ist zunächst ruhig, doch die Fragen nach dem richtigen Weg bleiben zahlreich.

Auswirkungen der Baustelle in der Annenstraße

In der Annenstraße läuft die Baustelle jedoch weniger geordnet ab, hier wird gegraben und der Untergrund aufbereitet. Die Situation erinnert an die Probleme in der Neutorgasse. Monika Zuser, Unternehmerin vom „Elna und Brother Nähcenter“, äußert Besorgnis: „Viele von uns haben Angst, dass die kommenden Monate schwierig werden.“ Laufkundschaft bleibt aus und das Parken gestaltet sich immer problematischer. „Normalerweise können Leute mit ihren Nähmaschinen bis fast vor die Tür fahren, das ist jetzt nicht mehr möglich.“

Verwirrung am Hauptbahnhof

Nächster Halt ist der Hauptbahnhof, wo wir ein Pärchen antreffen, das etwas verloren vor den gesperrten Eingängen zu den Straßenbahnstationen steht. „Wir sind nicht aus Graz und kennen uns nicht aus,“ sagen sie. Auch hier gibt es Unterstützung von Holding-Mitarbeitern, die Passanten zur Station am Bahnhofgürtel leiten. Maria Lamböck und ihre Freundinnen, die auf dem Weg nach Mariatrost sind, finden sich ebenfalls zurecht. „Ich hoffe, wir stehen hier richtig,“ sagt sie.

Leider bestätigt der Fahrer des nächsten Ersatzbusses, dass hier nur Busse Richtung Westen fahren, während die Station Richtung Osten an der Eggenberger Straße vor dem McFit Fitnessstudio liegt. Lamböck und ihre Begleiterinnen sind dennoch rechtzeitig am richtigen Bus, der gerade durch den Verkehr aufgehalten wurde. „Wären nicht so viele Autos unterwegs, würde es schneller gehen,“ gibt ein Holding-Mitarbeiter zu bedenken.

Die neuen Ersatzlinien

Straßenbahnlinien Linie 4 : Alte Poststraße – Reininghaus

: Alte Poststraße – Reininghaus Linie 7 : Alte Poststraße – Wetzelsdorf

: Alte Poststraße – Wetzelsdorf Linie 1 : Mariatrost – Jakominiplatz

: Mariatrost – Jakominiplatz Linie 3 : Andritz – Krenngasse

: Andritz – Krenngasse Linie 5 : Andritz – Jakominiplatz

: Andritz – Jakominiplatz Linien 4/7 : LKH/Med Uni – Jakominiplatz – Liebenau

: LKH/Med Uni – Jakominiplatz – Liebenau Linien 5/6 : St. Peter – Jakominiplatz – Puntigam

: St. Peter – Jakominiplatz – Puntigam Linie 23: wird eingestellt

Ersatzbuslinien Linie E1 : Jakominiplatz – Griesplatz – Annenstraße – Keplerstraße – Hauptbahnhof – Köflacher Gasse – Alte Poststraße – Georgigasse – Eggenberger Allee – Schloss Eggenberg/Schlosspark (Mo bis So, 10-18 Uhr) – Eggenberg/UKH

: Jakominiplatz – Griesplatz – Annenstraße – Keplerstraße – Hauptbahnhof – Köflacher Gasse – Alte Poststraße – Laudongasse – Asperngasse – Daungasse – Waagner-Biro-Straße – Smart City

Die Haltestellen der Ersatzbusse befinden sich am Jakominiplatz, wo normalerweise die Linien 4 und 5 halten. Die Linien 1, 5, 4/7 und 5/6 bedienen die Haltestellen der Buslinien 31 und 39 in beide Richtungen. Am Hauptbahnhof sind die Ersatzbushaltestellen für Fahrten Richtung Westen am Bahnhofgürtel (vor dem Haupteingang) und für Fahrten Richtung Osten auf der Eggenberger Straße vor dem McFit Fitnessstudio.

