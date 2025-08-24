Vor Schulstart: Wiener Familien geben in diesem Jahr deutlich mehr Geld aus

Das nächste Schuljahr steht vor der Tür, und die Vorbereitungen in den Haushalten laufen bereits auf Hochtouren. Eine aktuelle Analyse des Handelsverbandes und von Reppublika Research zeigt, dass Familien in diesem Jahr 25 % mehr für den Schulstart ausgeben als im Vorjahr.



WIEN. Der Sommer neigt sich dem Ende zu und die Temperaturen sind angenehm mild. In der Bundeshauptstadt startet das neue Schuljahr am Montag, den 1. September. Die Planung für den Schulstart – sei es in den Schulen, in den Wohnstuben oder in den Geschäften – ist bereits in vollem Gange.

Die jüngste Consumer Check-Studie des Handelsverbandes und Reppublika Research stellt fest, dass österreichische Familien heuer im Schnitt 25 % mehr in die Schulausstattung investieren, besonders in Wien geben die Familien deutlich mehr aus.

Jeder Zweite plant Einkäufe



Laut der Analyse plant jede zweite Person in Österreich Ausgaben für Schulartikel oder Geschenke zu Schulbeginn. Im Durchschnitt werden damit circa 126 Euro pro Kopf eingeplant. Wien übertrifft diesen Durchschnitt mit einem Budget von 131 Euro und liegt damit zusammen mit Kärnten und der Steiermark an der Spitze. Nach einem signifikanten Rückgang der Ausgaben im Vorjahr erreichen wir nun wieder das bisherige Rekordniveau des Jahres 2023.

Wie die Studie zeigt, wird der Großteil der Käufe (31 %) für die eigenen Kinder getätigt. Auch Kinder im weiteren familiären Umfeld, wie Nichten oder Neffen (30 %) sowie Enkelkinder (23 %) und Freunde (27 %) werden häufig bedacht. Dies spiegelt den Wert wider, den Familien gemeinschaftlich auf Bildung und Entwicklung legen.

Etwa zwei Drittel der Ausgaben, insgesamt rund 80 Euro, werden in Geschäften getätigt. Online werden durchschnittlich 46 Euro ausgegeben. Wien zeigt sich auch hier als Vorreiter: In der Hauptstadt wurden 41 % der Schulartikel über das Internet erworben, was den wachsenden Trend zum Online-Shopping unterstreicht.





