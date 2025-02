Voranschreiten: Der Tag der Steirischen Öffis widmet sich der Koralmbahn

Am 28. Februar 2023 wurde der „Tag der Steirischen Öffis“ bereits zum dritten Mal gefeiert. Ein zentrales Thema war die bevorstehende Inbetriebnahme der Koralmbahn, die für den 14. Dezember 2023 geplant ist. Mit dieser neuen Bahnverbindung stehen auch Anpassungen im Fahrplan an.

STEIERMARK. „Der öffentliche Verkehr in der Steiermark ist auf der Überholspur,“ erklärte Peter Gspaltl, Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Steiermark, während der Feierlichkeiten zum „Tag der Steirischen Öffis“. In seiner Ansprache präsentierte er die beeindruckenden Zahlen des vergangenen Jahres und gab einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen. Über 118.000 KlimaTickets wurden Ende 2024 durch die Steirerinnen und Steirer genutzt, dabei entfielen rund 96.000 auf Steiermark und 22.000 auf den Rest Österreichs. Diese Tickets sind Teil eines umweltfreundlichen Ansatzes, um den öffentlichen Verkehr attraktiver zu gestalten.

Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ) gab bekannt, dass sie sich für die Erweiterung der dritten Spur auf der A9 und eine bessere Anbindung des Flughafens einsetzen möchte, um dessen Erreichbarkeit im öffentlichen Verkehrsnetz zu erhöhen. Die bevorstehende Eröffnung der Koralmbahn wurde als „größter Qualitätssprung seit der Einführung der S-Bahn“ bezeichnet, wie Bernhard Breid, Leiter des Referats Öffentlicher Verkehr im Land Steiermark, bemerkte. Mark Perz von Graz Linien betonte die Notwendigkeit, bis zur Eröffnung der Bahn noch einige vorbereitende Maßnahmen zu ergreifen.

Steigende Zahlen im öffentlichen Verkehr

Die S-Bahn in der Steiermark befördert täglich etwa 55.000 Fahrgäste, wobei die Linie S5 zwischen Leibnitz und Graz die beliebteste ist, mit rund 14.500 Pendlern pro Tag. Insgesamt wurde seit 2008 ein Anstieg von 61 Prozent bei den Steirischen S-Bahnen verzeichnet.

Die Zahlen der Steirischen S-Bahn 11 Strecken mit 120 Haltestellen

55.546 internationale Kunden täglich

5.400 Mitarbeitende in 3 Unternehmen

9 Haltestellen in Graz

Ein weiterer Anstieg der Fahrgäste ist auch im RegioBus festzustellen. Die letzte Verkehrsregion in der Südsteiermark wird im Juli 2024 in Betrieb genommen, was das Angebot erweitern wird. An weiteren Verbesserungen in den Regionen Vulkanland und Südweststeiermark wird in diesem Jahr gearbeitet.

Siehe auch Wiener U6 seit dem frühen Morgen unterbrochen Die Zahlen zum RegioBus 19 Verkehrsregionen

Rund 350 Linien

6.600 Verbindungen pro Tag

600 Busse

720 RegioBus-Lenker

7.500 Haltestellen

Der Verkehrsverbund hat insgesamt 9.022.644 Tickets im Jahr 2024 verkauft. Um die Nachfrage weiterhin hochzuhalten, sind weitere Ausbau- und Verbesserungspläne vorgesehen.

Ausblick auf 2025/2026

Für den Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes in der Steiermark, insbesondere in Bezug auf die Koralmbahn, stehen mehrere Projekte an, die je nach Region unterschiedlich sind:

Region Mürztal Täglicher Railjet-Stundentakt von Wien über Bruck an der Mur und Graz nach Villach.

Ein neuer Halbstundentakt der S-Bahn zwischen Kapfenberg und Bruck an der Mur. Siehe auch Mehr Events: Auch in Floridsdorf wird gefeiert!

Region Murtal Täglicher Stundentakt zwischen Bruck an der Mur und Klagenfurt.

Durchgehender Stundentakt auf der S-Bahn zwischen Bruck an der Mur und Judenburg.

Region Ennstal und Palten-/Liesingtal Stündlicher Interregio-Verkehr zwischen Graz und Linz.

Region Graz Täglicher Railjet-Stundentakt zwischen Graz und Wien.

Zusätzliche REX-Züge zwischen Graz und Mürzzuschlag.

Das könnte dich auch interessieren:

„Erhobener Zeigefinger wird bei Verkehrswende nicht helfen“

Neutorstrecke im Endspurt, Annenstraße über den Sommer gesperrt

Technopark Raaba klagt gegen die Stadt Graz