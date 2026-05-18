Vorarlberger Pflegefamilien und anonyme Geburten: Neue Entwicklungen und Statistiken im Kinder- und Jugendschutz

Pflegefamilien und anonyme Geburten in Vorarlberg

In Vorarlberg leben derzeit 205 Kinder in 168 Pflegefamilien. Jährlich benötigen dort zehn bis zwölf Kinder eine Pflegefamilie.

Für die Vermittlung von Pflegefamilien sind die Kinder- und Jugendhilfen der Bezirkshauptmannschaften zuständig. Im Großteil der Fälle kann eine passende Pflegefamilie für die Kinder gefunden werden.

Bereitschafts-Pflegefamilien

In Vorarlberg stehen neun Bereitschafts-Pflegefamilien zur Verfügung. Sie kommen zum Einsatz, wenn ein Kind vorübergehend nicht bei der eigenen Familie bleiben kann.

Im vergangenen Jahr wurden 30 Kinder vorübergehend in solchen Bereitschafts-Pflegefamilien untergebracht.

Anonyme Geburt und Babyklappe

In Vorarlberg gibt es die Möglichkeit einer anonymen Geburt. Frauen geben dabei im Krankenhaus keinen Namen an. Kinder aus anonymen Geburten werden an Adoptiveltern vermittelt.

Die leibliche Mutter hat nach einer anonymen Geburt innerhalb von sechs Monaten die Möglichkeit, sich zu melden. In den vergangenen fünf Jahren sind in Vorarlberg neun Babys anonym zur Welt gekommen.

Im Wohnheim der Pflegeschule beim LKH Bregenz gibt es zudem eine Babyklappe. Bei deren Nutzung besteht kein direkter Kontakt zur leiblichen Mutter. In der Babyklappe ist ein Codewort hinterlegt, mit dem sich die leibliche Mutter anonym nach dem Zustand des Kindes erkundigen kann.