Vorarlberger Sportschütze erobert Gold: Thomas Mathis triumphiert bei EM im Kleinkaliber-Liegendmatch

Thomas Mathis holt EM-Gold im Kleinkaliber-Liegendbewerb

Der Vorarlberger Sportschütze Thomas Mathis hat bei der Sportschützen-Europameisterschaft im kroatischen Osijek Gold im Kleinkaliber-Liegendmatch gewonnen. Der Wettbewerb fand an einem Sonntag statt.

Für den 36-jährigen Mathis ist es der erste Europameister-Titel im Einzel. Bereits 2017 hatte er bei einer Europameisterschaft den zweiten Platz belegt.

Im Frauenbewerb erreichte Rebecca Köck Rang vier. Sie verpasste die Bronzemedaille um sieben Zehntelringe.

In der Teamwertung sicherten sich Rebecca Köck, Jasmin Kitzbichler und Olivia Hofmann die Silbermedaille. Ebenfalls Silber holten in der Teamwertung Thomas Mathis, Alexander Schmirl und Andreas Thum.