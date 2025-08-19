Vorsicht Betrug: Holding Graz wehrt sich gegen falsches Facebook-Profil

Seit etwa einer Woche kursiert auf Facebook ein betrügerisches Profil, das im Namen der Holding Graz Klimatickets zum vermeintlichen Preis von 2,35 Euro anbietet. Die Holding Graz warnt eindringlich vor dieser Täuschung.



GRAZ. Vor rund einer Woche wurde ein Facebook-Profil namens „Öffentlicher Verkehr Graz“ entdeckt. Dieses Profil bewirbt eine gefälschte Ticketaktion der Holding Graz, die anlässlich eines nicht näher spezifizierten Jubiläums Klimatickets für sechs Monate zum unschlagbaren Preis von 2,35 Euro anbietet. Wer skeptisch ist, liegt absolut richtig: „Dort werden falsche Informationen über angebliche Ticket-Aktionen verbreitet“, erklärt Holding-Sprecher Gerald Zaczek-Pichler.

Achtung vor der Fake-Aktion Die Facebookaktion ist ein Betrug. Klicken Sie bitte auf keinen Fall auf den Link!

Link zur gefälschten Website



Um eines der vermeintlich 500 verfügbaren Exemplare zu ergattern, müssten Nutzer auf einen Link klicken, der zu einer gefälschten Version der offiziellen Website der Holding Graz führt. Obwohl das bekannte Logo der Holding erscheint, sind die Informationen einfach nur irreführend. Beispielsweise wird behauptet, die Aktion werde mit Unterstützung eines Bürgermeisters organisiert – doch Graz hat schon seit mehreren Jahren eine Bürgermeisterin, was die Glaubwürdigkeit der Aktion weiter in Frage stellt. Zaczek-Pichler ergänzt: „Wir möchten klarstellen: Dieses Profil steht in keinerlei Zusammenhang mit der Holding Graz oder den Graz Linien.“

Falsche Facebook-Kommentare

Unter dem betrügerischen Posting finden sich mehrere Kommentare von Profilen, die ebenfalls nicht echt erscheinen. Diese verleihen der Aktion durch angeblich „authentische“ Dialekte einen scheinbaren Glaubwürdigkeitsbonus und animieren zur Teilnahme. Die dafür eingesetzte KI scheint dabei steirischen mit bayerischen Dialekten verwechselt zu haben, da Floskeln wie „wui“, „koa“ oder „d’Fahrten“ verwendet werden.

Die Holding Graz betont, dass alle offiziellen Informationen zu Tickets ausschließlich über geprüfte Kommunikationskanäle und die offizielle Website verfügbar sind. Daher wird dringend davor gewarnt, sich an der Fake-Ticketaktion zu beteiligen.

