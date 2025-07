Vorsprung durch Wissen: Seefeld setzt ein starkes Zeichen für Gastfreundschaft

Am 10. Oktober 2025 verwandelt sich die WM-Halle Seefeld in ein Zentrum des Wissens und der Inspiration, wenn das besondere Benefizevent „Vorsprung durch Wissen“ stattfindet. Der gefeierte Gedächtnisexperte Markus Hofmann, bekannt für seine fesselnden Vorträge und innovativen Gedächtnistechniken, wird die Zuschauer:innen mit einer interaktiven Live-Show mitreißen. Hofmann, der in der Welt der Gedächtnistrainer einen exzellenten Ruf genießt, hat zahlreiche Bücher veröffentlicht und zahlreiche erfolgreiche Workshops durchgeführt, die Menschen dazu befähigen, ihre Gedächtnisfähigkeiten zu verbessern.

Der gesamte Reinerlös dieser Veranstaltung fließt an die Organisation Arche Herzensbrücken, die sich für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzt. Diese Initiative hilft, Brücken zwischen verschiedenen Generationen und sozialen Hintergründen zu schlagen und somit einen positiven sozialen Wandel zu fördern. Durch solch wertvolle Events wird auf die Notwendigkeit der Bildung und des sozialen Engagements aufmerksam gemacht.

Zusätzlich planen wir eine spannende Interview-Reihe, die den Zuschauern bereits im Vorfeld einen Einblick in die Hintergründe des Benefizevents geben wird. Im ersten Clip sprechen wir mit Mag. Elias Walser, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Seefeld, der die Wichtigkeit solcher Veranstaltungen in der Region hervorhebt und wie sie zur Förderung des sozialen Zusammenhalts beitragen. Er betont, dass der Tourismus in Seefeld nicht nur eine wirtschaftliche Dimension hat, sondern auch eine soziale Verantwortung, die durch Events wie „Vorsprung durch Wissen“ gestärkt wird.

Es ist eine hervorragende Gelegenheit, mehr über Gedächtnistraining zu lernen, während gleichzeitig eine gute Sache unterstützt wird. Die Themen Bildung und persönliche Entwicklung liegen uns am Herzen, und wir sind enthusiastisch darüber, gemeinsam mit der Community etwas Positives zu bewirken. Seien Sie dabei und erfahren Sie, wie Wissen Ihr Leben verändern kann — sowohl für sich selbst als auch für diejenigen, die Unterstützung benötigen.





