Vorträge: Energytalk beleuchtet die Potenziale des Holzbaus

Im Energytalk gab es spannende Einblicke in die Möglichkeiten des Holzbaus, insbesondere beim Umbau des Krankenhauses der Elisabethinen, das auf diese innovative Bauweise setzt. GRAZ. Der Energytalk, veranstaltet am Flughafen Graz, widmete sich im Frühjahr 2025 dem Thema Holzbau und beleuchtete relevante Projekte in der Region. In drei informativen Vorträgen wurden die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Holzbaus in urbanen Umgebungen diskutiert. Robert Pichler von der TBH Ingenieur GmbH und Johannes Huber-Grabenwarter von Odörfer Haustechnik KG, die Veranstalter des Events, betonten: „Die Auswahl von Holz als Baustoff eröffnet nicht nur neue gestalterische Möglichkeiten, verbunden allerdings auch mit komplexen technischen Anforderungen.“ Siehe auch Nur noch bis Ende Mai: Kostenlose Lauftrainings für Frauen in der Steiermark! Planung und Umsetzung von Holzbauprojekten Der Energytalk beinhaltete sowohl planerische als auch praktische Aspekte des Holzbaus. Besonders hervorgehoben wurde die Erweiterung des Krankenhauses der Elisabethinen, das als Hybridbau konzipiert wurde. Christian Schroffenegger, Verwaltungsdirektor und Prokurist, erläuterte in seinem Vortrag, wie die Verwendung von Holz zu einer heilenden Umgebung beitragen kann. „Unser Ziel war es, einen modern gestalteten Raum zu schaffen, der gleichzeitig tief in unseren Werten und Traditionen verwurzelt ist,“ sagte Schroffenegger. Solche Ansätze sind nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern fördern auch das Wohlbefinden der Patienten und Mitarbeiter. Siehe auch Grazer Beisl-Rallye: Ulli übernimmt das Steuer im P77 und begeistert die Stammgäste Zusätzlich werden auch die kommenden Energytalk-Veranstaltungen verschiedene Themen aus den Bereichen Bau, Energie und Umwelt beleuchten. Der Sommer-Talk am 2. Juli im Aiola Schloss St. Veit wird sich mit der urbanen Energiewende beschäftigen, die ebenfalls von großer Bedeutung für die nachhaltige Entwicklung städtischer Räume ist. Das könnte dich auch interessieren: Das neueste Projekt von Lederer Bau als Teil der Strabag AG schließt innovative Bauansätze ein. Die Houskapreise wurden jüngst für herausragende Projekte von der TU sowie Joanneum Research verliehen. Zusätzlich hat das Shopping Center Murpark seine aktuelle Bilanz vorgestellt und reflektiert ihre Fortschritte und Herausforderungen. Siehe auch ManCity Überwältigt Dansos Tottenham, Liverpool Führt Mit 13 Punkten!

