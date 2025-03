Vortrag über Osterbräuche in der Bücherei Pappenheimgasse

Ostern ist reich an Bräuchen und Traditionen, die sich im Laufe der Jahrhunderte entwickelt haben. Am 3. April findet in der Bücherei Pappenheimgasse ein informatives Seminar mit dem Titel „Warum fliegen die Glocken nach Rom?“ statt, in dem Ilse und Georg Katzlinger tief in die Geschichte und Bedeutung dieser Rituale eintauchen. Die Veranstaltung richtet sich an alle, die mehr über die kulturellen Hintergründe und symbolischen Bedeutungen, die Ostern umgeben, erfahren möchten.

WIEN/BRIGITTENAU – Ostern stellt eines der zentralen Feste im christlichen Kirchenjahr dar, das die Auferstehung Jesu Christi feiert, die als das Fundament des christlichen Glaubens gilt. Doch viele der heutigen Bräuche gehen auf viel ältere Traditionen zurück, die oft vorchristliche Wurzeln haben. Ein Beispiel hierfür sind die kunstvoll verzierten Ostereier, die in vielen Kulturen als Symbole für neues Leben und Fruchtbarkeit gelten. Die Tradition des Eierfärbens wird oft mit dem Ende der Fastenzeit in Verbindung gebracht, wo das Ei als Nahrungsmittel nach einer langen Zeit des Verzichts wieder in den Mittelpunkt rückt.

Ein weiteres faszinierendes Element von Ostern ist, dass es sich um ein bewegliches Fest handelt, dessen Datum jährlich variiert. Dies liegt daran, dass Ostern stets am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach der Frühlings-Tagundnachtgleiche gefeiert wird. Diese Regelung wurde im Jahr 325 bei dem Konzil von Nicäa festgelegt und verbindet die christliche Tradition mit älteren, heidnischen Bräuchen, die den Wechsel der Jahreszeiten und die Wiedergeburt der Natur feierten.

Das Glockenläuten am Karsamstag ist eine weitere Tradition, die viele Menschen in ihren Bann zieht. Der Brauch, dass die Glocken nach Rom fliegen, symbolisiert die Trauer über den Tod Jesu und die Stille des Grabes. Oft wird erzählt, dass die Kinder in den Tagen nach Gründonnerstag und bis Ostersonntag keine Glockenläuten hören, bis sie am Ostersonntag wieder zurückkehren und mit der Freude der Auferstehung verkünden.

In diesem Seminar werden die Katzlingers nicht nur diese Bräuche erläutern, sondern auch historische Kontexte aufzeigen, die oft übersehen werden. Der Vortrag bietet eine Gelegenheit, die tiefere Bedeutung dieser Osterrituale zu verstehen und ihr kulturelles Erbe zu entdecken. Darüber hinaus wird es Raum für Diskussionen und Fragen geben, um den Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, sich aktiv an der Erkundung dieser Themen zu beteiligen.

Die Veranstaltung in der Bücherei Pappenheimgasse verspricht, ein aufschlussreicher Teil der österlichen Vorbereitungen zu werden, der nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch das Bewusstsein für die kulturellen Wurzeln und die eingehende Bedeutung dieser festlichen Zeit stärkt. Interessierte sind herzlich eingeladen, an diesem lehrreichen Abend teilzunehmen und mehr über die faszinierende Welt der Ostern zu erfahren.





