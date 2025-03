Vorverkauf begonnen: Poplegende auf Welttournee in Wien!

Der amerikanische Pop-Phänomen Justin Timberlake hat seine Welttournee um zusätzliche Termine erweitert und wird am 14. Juli im Wiener Ernst-Happel-Stadion zu sehen sein. Der Ticketverkauf hat bereits begonnen und die Nachfrage ist enorm.

WIEN/LEOPOLDSTADT. Mit unvergesslichen Hits wie „Mirrors“ und „SexyBack“ begeistert der Superstar derzeit seine Fans in Südamerika, bevor er im Sommer die österreichische Hauptstadt besucht. Im Rahmen der „The Forget Tomorrow World Tour“ wird Timberlake seine Fans besonders nah auf einer innovativen, beweglichen Bühnenkonstruktion ansprechen, was ein absolutes Highlight für das Wiener Publikum darstellt.

Eine steile Karriere

Fans können sich nicht nur auf den Auftritt des Pop-Idols freuen, sondern auch auf den spektakulären Specialguest: Timbaland, der gemeinsam mit Timberlake weltweit Hits wie „Carry Out“ kreierte. Dies verspricht ein Konzert der Extraklasse zu werden.

Der 42-jährige Künstler startete seine Karriere in den 1990er Jahren als Mitglied der Boyband NSYNC, die mit ihren Ohrwürmern wie „Bye Bye Bye“ Chartgeschichte schrieb. Anfang der 2000er Jahre entschloss sich Timberlake, eine Solokarriere zu starten, die ihm zahlreiche Hits und weltweite Anerkennung einbrachte. Seine unvergänglichen Melodien sind nach wie vor ein fester Bestandteil der internationalen Musikszene.

Insgesamt hat Justin Timberlake sechs Studioalben veröffentlicht. Sein neuestes Werk, das 2024 erscheinen wird, trägt den Titel „Everything I Thought It Was“. Darin thematisiert er in gefühlvollen Balladen seine Ansichten über die Herausforderungen der Männlichkeit, gepaart mit nostalgischen Erinnerungen an vergangene Liebschaften. Es bleibt spannend, wie diese neuen Lieder bei den Konzertbesuchern in Wien ankommen werden.

Sichert euch die Tickets!

Wer sich Tickets für dieses spektakuläre Event sichern möchte, sollte schnell sein. Der britische Ticketanbieter Ticketmaster bietet bereits im Presale Karten an, während der offizielle Vorverkauf bei der österreichischen Ticketvertriebsmarke „oeticket“ am Freitag, 21. März, um 10 Uhr beginnt. um keinen Verkaufsstart zu verpassen, ist es ratsam, den Ticketalarm bei „oeticket“ zu aktivieren.

Stehplätze sind bereits ab 114,50 Euro erhältlich, während Sitzplätze zwischen 120,25 Euro und 279,97 Euro kosten. Tickets im Golden Circle beginnen bei 143,25 Euro. Wer das exklusive VIP-Paket wählt, kann mit einem Preis ab 323,50 Euro rechnen, welches frühen Einlass sowie ein spezielles Geschenk umfasst.

Das Konzert findet am 14. Juli um 18:30 Uhr im Ernst-Happel-Stadion (2., Meiereistraße 7) statt. Tickets sind ab dem 21. März um 10 Uhr über oeticket und Ticketmaster erhältlich.

