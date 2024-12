Vorwürfe wegen Pfusch, Millionenhilfen für Hochwasserschäden & Sensationsfund







Was hast du am Freitag, dem 6. Dezember, in Wien verpasst? Hier sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages zusammengefasst.

Wiener Linien wehren sich gegen den Vorwurf von „Pfusch“.

In Wien sind 365 Anträge auf Hochwasserschäden eingegangen.

Ein Team der Boku hat möglicherweise einen Sensationsfund gemacht.

Die Straßentafel am Herzl-Platz in Wien wurde beschmiert.

Im Bezirk gibt es Streit um die Videoüberwachung am Meidlinger Bahnhof.

„Christkind spielen“ und Unterstützung für Kinder in Armut bieten.

Das zweite Adventwochenende wird trüb, kalt und regnerisch.







