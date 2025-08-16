Votivkirche: Prunkvolles Denkmal, das mit einem Attentat begann

Wusstest du, dass die Votivkirche eng mit einem berüchtigten Anschlag in der österreichischen Geschichte verbunden ist? MeinBezirk hat die gesamte Geschichte für dich aufbereitet.

WIEN/ALSERGRUND/INNERE STADT. Die Votivkirche prägt nicht nur das Stadtbild, sondern gilt auch als eines der herausragendsten Beispiele des neugotischen Historismus in Wien. Ihre Konstruktion ist eng verknüpft mit einem zentralen Moment der österreichischen Geschichte, dem Attentat auf Kaiser Franz Joseph I. am 18. Februar 1853. Der Schneidergeselle János Libényi versuchte, den Monarchen zu töten, überlebte jedoch dank des mutigen Eingreifens seines Adjutanten und eines zufällig anwesenden Fleischhauers. Dieses Ereignis wurde als göttliche Intervention gedeutet.

Mit Spenden erbaut

Als Ausdruck von Dankbarkeit und Loyalität rief Erzherzog Ferdinand Maximilian, der Bruder des Kaisers, die Bevölkerung der Donaumonarchie zu Spenden auf. Die Resonanz war überwältigend: Über 300.000 Bürger beteiligten sich am Wiederaufbau, was die Votivkirche zu einem wahren „Denkmal des Patriotismus“ machte. Diese Kirche sollte nicht nur als Gotteshaus dienen, sondern auch als symbolträchtiger Ort der Einheit und des Glaubens der Monarchie unter dem Kaiserhaus. 1854 gewann der erst 26-jährige Heinrich von Ferstel den Architekturwettbewerb, das Design sollte den Zeitgeist der Epoche verkörpern.

Ferstels Entwurf, inspiriert von der französischen Gotik, setzte sich von der konservativen Ästhetik seiner Zeit ab. Er schuf eine dreischiffige Basilika mit einem beeindruckenden Querschiff und zwei majestätischen Türmen, die jeweils 99 Meter hoch sind. Die Votivkirche wurde als „Ringstraßendom“ konzipiert, um in Konkurrenz zum historischen Stephansdom zu treten.

Vor über 150 Jahren begann der Bau

Die feierliche Grundsteinlegung fand am 24. April 1856 statt. Die Bauarbeiten zogen sich jedoch über mehr als zwei Jahrzehnte hin und wurden mehrfach aufgrund finanzieller Schwierigkeiten ausgesetzt. Schließlich wurde die Votivkirche am 24. April 1879, am Tag der Silberhochzeit von Franz Joseph und Kaiserin Elisabeth, geweiht. Die Architektur Ferstels beeindruckt mit reichen figürlichen Verzierungen und kunstvollen Glasfenstern, wodurch die Votivkirche zu einem der bekanntesten Werke des europäischen Historismus avancierte.

Diese architektonische Meisterleistung wurde nicht nur durch die lange Bauzeit geprägt, sondern war bis vor einiger Zeit auch als Dauerbaustelle bekannt. Nach über 20 Jahren wurden im April 2023 endlich die Gerüste abgebaut, sodass die Kirche nun in vollem Glanz erstrahlt. Neben regelmäßigen Messen kann auch die beeindruckende Lichtshow „Light of Creation“ in der Kirche besucht werden. Tickets (ab 17 Euro) sind online erhältlich unter www.light-of-creation.com.

