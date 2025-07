VS Baiern: Grundschüler übernehmen Baumpatenschaft in Eggenberg

Die Schülerinnen und Schüler der 4a-Klasse der Volksschule Baiern haben mit ihrer Initiative „Mehr Grün für Eggenberg“ eine bemerkenswerte Aktion für die Umwelt gestartet: Sie sammelten über 230 Euro, um eine Baumpatenschaft in der Pfarrgasse zu übernehmen. GRAZ/EGGENBERG. Umweltschutz ist eine Bildungserfahrung, die schon in der Kindheit beginnen kann. Dies bewiesen die Schülerinnen und Schüler der 4a-Klasse der Volksschule Baiern mit ihrer eigenen Initiative „Mehr Grün für Graz“. Ihr ursprünglicher Plan war es, direkt auf dem Schulgelände einen Baum zu pflanzen. Aufgrund von Platzmangel musste diese Idee jedoch geändert werden, sodass sie nun stattdessen eine Baumpatenschaft für einen neu gepflanzten Baum in der Pfarrgasse, direkt vor der Schutzengelkirche, übernehmen konnten. Siehe auch Schlechte Luftqualität in Schulen: Gesundheitsrisiken und Auswirkungen auf den Lernerfolg Widmungsschild und Segnung Im Rahmen dieser Aktion entwarfen die jungen Umweltschützerinnen und Umweltschützer zahlreiche Plakate und organisierten eine Spendenaktion. So kam letztlich eine stolze Summe von 230 Euro zusammen. Kurz vor dem Ende des Schuljahres wurde am Baum ein offizielles Widmungsschild angebracht, das die Patenwürde dokumentiert. In feierlichem Rahmen segnete Pfarrer Wolfgang Schwarz den Baum während eines Gottesdienstes, an dem die gesamte Schule teilnahm. Die Schülerinnen und Schüler nutzten die Gelegenheit, sich bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern zu bedanken. Besonders erwähnt wurden Schuldirektorin Silvia Hemmer, Klassenlehrerin Natalie Krusch sowie Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne), die gemeinsam mit dem Referat für Grün- und Freiraumplanung die Baumpatenschaft zügig organisieren konnte. Auch Klassenlehrerin Birgit Wanker erhielt Anerkennung für ihre über dreieinhalb Jahre währende engagierte Begleitung der 4a-Klasse. Siehe auch Frontaler Zusammenstoß nach medizinischem Notfall in Graz Das könnte dich auch interessieren: Steirische Museen laden Kinder zum Mitmachen ein. FF Graz startet Spendenaktion für ein neues Einsatzfahrzeug. Sammeltaxi soll Kindern den Zugang zur Sommerschule erleichtern.

