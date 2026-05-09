WAC erobert Bundesliga-Zukunft: Vorzeitig gesicherter Klassenerhalt und Europacup-Sicht

WAC sichert vorzeitig Klassenerhalt in der Bundesliga

Der Wolfsberger AC wird auch in der kommenden Saison in der österreichischen Fußball-Bundesliga vertreten sein. Die Kärntner fixierten den vorzeitigen Klassenerhalt mit einem 1:0-Auswärtssieg bei der SV Ried in der vorletzten Runde der Qualifikationsgruppe.

Der WAC feierte damit den dritten Sieg in Folge und wahrt zugleich die Chance auf einen Platz im Europacup-Play-off.

Elfmeter entscheidet Partie in Ried

Die Begegnung in Ried endete 1:0 für den WAC, der bereits zur Halbzeit in Führung lag. In den ersten 30 Minuten gab es nur wenige auffällige Aktionen. In der 22. Minute unterlief WAC-Torhüter Nikolas Polster ein Fehler, den Kingstone Mutandwa jedoch nicht nutzen konnte.

Die erste gefährliche Offensivaktion der Gäste führte zur Entscheidung: Ein Kopfball von Markus Pink traf die Hand von Oliver Steurer. Nach VAR-Check entschied Schiedsrichter Jakob Semler auf Elfmeter für den WAC. Alessandro Schöpf verwandelte den Strafstoß in der 31. Minute sicher.

Die SV Ried, die zuvor alle vier Heimspiele in der Qualifikationsrunde gewonnen hatte, wurde in der ersten Halbzeit nicht zwingend torgefährlich. Kurz vor der Pause verpasste Kingstone Mutandwa in der 41. Minute einen Freistoß von Pomer knapp.

WAC kontrolliert auch zweite Halbzeit

Auch nach der Pause blieb der WAC das gefährlichere Team. Markus Pink vergab in der 53. Minute nach Vorarbeit von Fabian Wohlmuth eine gute Chance aus kurzer Distanz. Der eingewechselte Dejan Zukic scheiterte in der 65. Minute ebenfalls aus kurzer Distanz, erneut nach Zuspiel von Wohlmuth.

Für Ried bot sich in der 69. Minute eine Möglichkeit durch Ante Bajic, der an Torhüter Nikolas Polster scheiterte. In der Schlussphase geriet der WAC nicht mehr ernsthaft in Gefahr und brachte den Vorsprung über die Zeit.

Bilanz unter Trainer Silberberger und Ausblick

Trainer des WAC ist Thomas Silberberger, der die Mannschaft am 7. April übernommen hat. Unter seiner Leitung holte das Team in sechs Spielen drei Siege und zwei Remis.

Der WAC liegt aktuell vier Punkte vor dem Tabellenletzten Blau-Weiß Linz und hat damit den Klassenerhalt gesichert. Zudem besteht weiterhin die Möglichkeit, das Europacup-Play-off zu erreichen. Nächster Gegner ist die WSG Tirol im Heimspiel. Mit einem Sieg würde der WAC in das Play-off um einen Europacup-Startplatz einziehen, in dem es erneut zu einem Duell mit der SV Ried kommen würde.