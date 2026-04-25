WAC gegen GAK: Kampf ums Überleben in der Lavanttal Arena

WAC empfängt GAK in wichtigem Heimspiel

Der Wolfsberger AC bestreitet am Samstag ein Heimspiel gegen den GAK. Die Begegnung in der Qualifikationsgruppe der österreichischen Bundesliga beginnt in der Lavanttal Arena um 17.00 Uhr.

Der WAC tritt als Tabellenschlusslicht der Qualifikationsgruppe an. Der Abstand sowohl zum GAK als auch zum rettenden Ufer beträgt vier Punkte.

Der Rückstand vergrößerte sich durch den 3:0-Sieg von Blau-Weiß Linz gegen Altach am Freitag auf vier Punkte. Ohne die Punkteteilung hätte der WAC noch einen Punkt Vorsprung auf Linz.

Der Wolfsberger AC wartet seit 13 Spielen auf einen Erfolg. In der eigenen Arena kam die Mannschaft zuletzt fünfmal in Serie nicht über ein Unentschieden hinaus.

Trainer Thomas Silberberger steht beim WAC vor seinem vierten Spiel. Seine bisherige Bilanz mit der Mannschaft lautet zweimal unentschieden und eine Niederlage gegen Linz.

Silberberger betonte vor der Partie: „Unser einziges Ziel ist, das Spiel zu gewinnen.“ Er sagte außerdem, mit einem Heimsieg wäre der GAK wieder „in der Verlosung“ dabei. Weiter erklärte er, es gebe eigentlich kein anderes Thema als einen Heimsieg.

Radio Kärnten berichtet ab 17.00 Uhr live vom Spiel in der Lavanttal Arena.