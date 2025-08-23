WAC kämpft sich zu verdientem 2:1-Heimsieg gegen Omonia Nikosia – Die Highlights!

Im spannenden Rückspiel zwischen dem WAC und Omonia Nikosia gelang Chibuike Nwaiwu (30.) der Ausgleich nach einem frühen Tor von Senou Coulibaly (16.). Doch nach diesem Moment lief der offensive Spielaufbau beim WAC nicht mehr wie gewünscht. Ein letzter gelungener Angriff mündete kurz vor dem Ende in das entscheidende Tor durch Dejan Zukic (88.). Das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag um 18.00 Uhr in Nikosia auf Zypern statt.

Vor lediglich 3.154 Zuschauern im Wörthersee Stadion zeigte der WAC zu Beginn der Partie eine engagierte Leistung und strebte danach, endlich im Europacup Punkte zu sammeln. Leider mündeten ihre Bemühungen zunächst in wenig Zählbares. Ein geblockter Schuss von Ballo und der Fernversuch von Schöpf, der weit über das Tor ging (10.), hinterließen bei den Zuschauern einen Hauch von Enttäuschung. Die Gäste von Omonia, die in den vorherigen vier Qualifikationsspielen ohne Gegentor geblieben waren, verteidigten tief und warteten auf Kontergelegenheiten.

Nach einer Viertelstunde erlebte das heimische Publikum jedoch einen Schockmoment. Coulibaly sprang bei einer Flanke höher als gleich vier WAC-Verteidiger und köpfte den Ball via Innenstange ins Netz, was das 1:0 für Nikosia bedeutete.

Der WAC zeigte sich nach dem Rückstand geschockt, erholte sich jedoch und erzielte schließlich den Ausgleich. Alessandro Schöpf tests die Reaktion von Torwart Fabiano und nach einem Eckball war es Thierno Ballo, der Nwaiwu im Sechzehner in eine gute Position brachte. Die Partie war sehr ausgeglichen, jedoch vermochte es der WAC nicht, seine bessere individuelle Qualität gezielt auszuspielen.

Die größte Chance für Omonia im ersten Durchgang hatte der erfahrene Stefan Jovetic. Der 35-jährige Serbe, der für namhafte Clubs wie Inter Mailand, AC Fiorentina, AS Monaco und Manchester City spielte, scheiterte bei einem Lobversuch an dem gut reagierenden WAC-Torwart Nikolas Polster (35.). Jovetic war an diesem Abend der gefährlichste Akteur; ein Volley-Schuss aus fünf Metern ging über das Tor (53.). Wenige Minuten später war es erneut Polster, der den Winkel geschickt verkleinerte und Jovetic daran hinderte, sein Team weiter in Führung zu bringen (58%).

Der WAC schien schließlich müde zu werden und sah sich stärkeren Gegnern gegenüber, wobei viele offensive Aktionen ungenau verliefen. Trainer Kühbauer brachte nach gut einer Stunde frischen Wind ins Spiel mit den Einwechslungen von David Atanga und Angelo Gattermayer. Letzterer hatte nach einer der wenigen gelungenen Kombinationen des WACs eine Chance, die geblockt wurde, und schoss dann in zwei weiteren Versuchen daneben (68., 70%). Die Cyrprer hatten näher an der Führung, jedoch hielt Polster in einem weiteren Duell gegen Jovetic das Remis fest (73%). Am Ende war es Gattermayer, der nach einem Steilpass des ebenfalls eingewechselten Agyemang die perfekte Vorlage für Zukic lieferte, der in der Mitte lauerte und nur noch einschieben musste.

Zusammengefasst hat der WAC in dieser Partie einen ordentlichen Einsatz gezeigt, jedoch hapert es noch an der Chancenauswertung. Das Rückspiel in Nikosia wird entscheidend sein, um sich für die nächste Runde im Europacup zu qualifizieren. Ein Sieg wird nötig sein, um die Hoffnungen auf eine europäische Elf in dieser Saison am Leben zu erhalten.