Wähle deinen Favoriten: Graz sucht den beliebtesten Reparaturdienst!

Beliebtesten Reparaturbetriebe in Graz gesucht

Die Stadt Graz sucht im Rahmen von „Graz repariert“ den beliebtesten Reparaturbetrieb. Die Abstimmung läuft bis zum 23. Juni 2025.

GRAZ. Immer mehr Menschen entscheiden sich, ihre Geräte wie Smartphones, Fahrräder, oder Kleidung zu reparieren, anstatt sie neu zu kaufen. Diese Entscheidung ist nicht nur oft kostengünstiger, sondern trägt auch zu einem umweltfreundlicheren Lebensstil bei. Seit 2018 ermöglicht die Stadt Graz mit „Graz repariert“ den Bürgern, sich über ein umfangreiches Netzwerk von Reparaturdiensten zu informieren.

Reparaturen erfordern ein hohes Maß an Fachwissen, Geduld und handwerkliches Geschick. Mit der Wahl zum beliebtesten Reparaturbetrieb sollen diese Fähigkeiten gewürdigt werden. „Es geht darum, Lieblingsstücke möglichst lange am Leben zu halten und dem geplanten Ablaufdatum ein Schnippchen zu schlagen. Wer repariert, handelt nachhaltig, schützt die Umwelt – und zeigt Wertschätzung für Handwerk und Wissen. Mit dieser Wahl danken wir all den Profis, die mit ihrem Können dafür sorgen, dass Dinge ein zweites Leben erhalten“, erklärt Vizebürgermeisterin Judith Schwentner.

Onlineabstimmung

Bis zum 23. Juni 2025 können die Einwohner von Graz online unter vote.grazrepariert.at für ihren beliebtesten Reparaturbetrieb abstimmen. Egal ob Schneiderei, Elektrofachgeschäft, Fahrradwerkstatt, Tischlerei oder Juwelier, jeder kann seine Stimme abgeben und lokale Fachkräfte unterstützen.

