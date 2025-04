Wählen und Kunst genießen bei gratis Happy Hour: Robin der Künstler präsentiert am Wahltag seine Werke in Floridsdorf!

VORMERKEN – ZUR WIENWAHL!!

Komm vorbei, bei Eintritt frei!

VERNISSAGE

„Farbenpracht“

Sonntag, 27. April 2025

Ab 15:00 im Japan Teehaus

Setagaya Park I Hohe Warte 8 I Wien 1190

17:30 Uhr gibt es kostenlos Snacks und Getränke* solange der Vorrat reicht!

Der Floridsdorfer Künstler Robin präsentiert seine neueste Gemäldeserie, die unter dem Titel „Farbenpracht“ in seinem einzigartigen Stil des „Neofließ Realismus“ entstanden ist. Dieser innovative Stil kombiniert fließende Formen und lebendige Farbtöne und schafft eine harmonische Verbindung zwischen moderner Kunst und natürlicher Ästhetik. Robin ist bekannt für seine abwechslungsreichen Ausstellungen und Events in ganz Wien, oftmals sogar im öffentlichen Raum. Mit seiner Kunst möchte er sowohl alltägliche als auch unerwartete Orte in ein neues Licht rücken und die Betrachter inspirieren.

Die Vernissage findet im malerischen Setagaya Park im 19. Bezirk von Wien statt, einem der grünen Rückzugsorte der Stadt, der für seine herrliche Natur und friedliche Atmosphäre bekannt ist. Das Japan Teehaus, das nur zu besonderen Gelegenheiten öffnet, bietet während der Ausstellung die Möglichkeit, ein Stück japanischer Kultur mitten in Wien zu erleben. Die Besucher sind eingeladen, die Symbiose aus Kunst und Natur zu genießen und sich mit der Künstlerin und anderen Kunstinteressierten auszutauschen.

Diese Veranstaltung wird nicht nur Robins Arbeiten präsentieren, sondern auch die Werke anderer zeitgenössischer Künstler, die sich der Kunst verschrieben haben. Der inklusive Charakter der Vernissage fördert den Austausch zwischen verschiedenen Künstlern und Kunstbegeisterten und bietet eine Plattform, um neue Talente zu entdecken. „Komm vorbei, bei Eintritt frei!“ ist das Motto der Veranstaltung, das jeden dazu einlädt, Kunst und Natur in einem entspannten Rahmen zu erleben.

Zusätzlich zu den beeindruckenden Kunstwerken werden ab 17:30 Uhr kostenlose Snacks und Getränke angeboten, um den Nachmittag noch geselliger zu gestalten. Das Angebot gilt solange der Vorrat reicht, also kommen Sie rechtzeitig! Das Event findet nur bei schönem Wetter statt; sollte das Wetter nicht mitspielen, wird die Vernissage auf den kommenden Sonntag, den 4. Mai 2025, zur gleichen Uhrzeit verschoben.

Diese Vernissage bietet eine wunderbare Gelegenheit, das reiche künstlerische Leben Wiens zu erleben und in die faszinierende Welt von Robin und seinen Mitstreitern einzutauchen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

