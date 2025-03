Währing: Make-up-Artistinnen von „We said yezz“ stehen beratend zur Seite

Das Team von „We said yezz“ hat sich auf das Styling rund um Hochzeiten spezialisiert. Hierbei stehen Make-up, Frisuren, Augenbrauen und Wimpern im Mittelpunkt des Schaffens.

WIEN/WÄHRING. Hinter „We Said Yezz“ steht ein engagiertes Team von drei talentierten Frauen: Katharina Wanzel, Szilvia Csàszàrné Szép und Verena Weiss. Diese drei Künstlerinnen teilen eine Leidenschaft für Make-up und persönliche Beratung. Im April 2023 gründeten sie ihr Unternehmen, um Frauen nicht nur äußerlich zu transformieren, sondern auch ihr Selbstbewusstsein zu stärken und ihnen ein unvergessliches Erlebnis zu bieten.

Ihr Hauptaugenmerk liegt darauf, angehende Bräute in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland dabei zu unterstützen, den perfekten Hochzeitslook zu finden. „Wir haben uns als Team zusammengefunden, weil wir uns gegenseitig vertrauen und denselben hohen Anspruch an Qualität teilen“, erklärt Wanzel. Gemeinsam kombinieren sie ihre vielfältigen Fachkenntnisse: Weiss bringt ihre Erfahrungen aus der Farb- und Stilberatung ein, Wanzel spezialisiert sich auf Hautberatung, während Szép ihren Hintergrund in Event- und Hochzeitsplanung nutzt.

Unterstützung der Braut

Das Dreier-Team bietet umfassende Unterstützung für zukünftige Bräute, die über das einfache Make-up hinausgeht. Das Dienstleistungsangebot reicht vom Verlobungsshooting bis hin zur Auswahl des Hochzeitskleides und auch bei der Planung von Events wie dem Polterabend stehen sie tatkräftig zur Seite. Besonders beliebt sind Make-up-Workshops, in denen die Teilnehmerinnen lernen, wie sie sich selbst optimal schminken können. Der Fokus liegt dabei auf der Hautpflege, da eine gut vorbereitete Haut die Haltbarkeit des Make-ups erheblich verbessert, so die Stylistinnen.

Ein Highlight im Angebot von „We said yezz“ ist das Augenbrauen- und Wimpern-Lifting, eine effektive Methode, die dem Styling über längere Zeit eine perfekte Form verleiht. Dabei wird ausschließlich mit hochwertigen Produkten gearbeitet, was den Ansprüchen an Qualität und Haltbarkeit gerecht wird, erläutert Weiss, die ihre Expertise aus Währing bezieht.

Individuelle Beratung

Ein zentrales Anliegen von „We said Yezz“ ist die individuelle Beratung. Jede Hochzeit und jedes Event ist einzigartig, und deshalb legen die Stylistinnen großen Wert auf die persönlichen Wünsche ihrer Kundinnen. „Es ist das schönste Gefühl, die Braut an ihrem großen Tag zu begleiten und zu sehen, wie sie sich selbstbewusst und schön fühlt“, sagt Wanzel. Diese persönliche Betreuung ermöglicht es dem Team, mehrere Personen gleichzeitig zu beraten, was besonders an vielbeschäftigten Hochzeitstagen von Vorteil ist. So werden nicht nur die Bräute selbst, sondern auch Brautjungfern und Familienmitglieder in den Genuss von professionellem Styling kommen.

Das Team von „We said Yezz“ ist gerne mobil unterwegs und reist zu den Hochzeitslokationen der Kundinnen. Für persönliche Beratungen stehen zudem zwei Studios im 18. Bezirk zur Verfügung. Interessierte können den Standort und weitere Services auf Anfrage erfahren. Mehr Informationen sind auf der Webseite von „We said Yezz“ verfügbar.

Das könnte dich auch interessieren:

Bezirkschefin Silvia Nossek äußert sich zu Währings Wünschen

In Währing blickt ein „Glücksschwein“ auf die Menschen

Pflanzentausch bei der Pötzleinsdorfer Kirche kehrt zurück