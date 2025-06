Wärmepumpen: Stadtoberhäupter aus Wien, Hamburg und Zürich bei Wien Energie

Am 11. Juni trafen die Stadtpräsidentin von Zürich, Corine Mauch, und der Erste Bürgermeister von Hamburg, Peter Tschentscher, den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) für eine Besichtigung der Großwärmepumpe der Wien Energie.

Die Gespräche am Mittwoch, dem 11. Juni, und Donnerstag, dem 12. Juni, fanden im Rahmen des „Triolog“-Formates statt, das 2019 ins Leben gerufen wurde, um den Austausch zwischen den Städten zu fördern. Dieses Forum ermöglicht den Stadtoberhäuptern, in jährlichen Treffen wichtige kommunalpolitische Themen zu diskutieren.

Das diesjährige Treffen, das bereits das fünfte seiner Art war, konzentrierte sich auf Schlüsselthemen wie Klimaschutz, erneuerbare Energien, Kreislaufwirtschaft, technologische Entwicklungen, Gesundheitsinfrastruktur, Pflege sowie kulturelle Aspekte. Am Mittwoch besuchten die Teilnehmer die beeindruckende Großwärmepumpe in Simmering, die eine zentrale Rolle im nachhaltigen Energiekonzept Wiens spielt.

„Es begann alles 2019 in Hamburg, als wir eine Vereinbarung über kommunalpolitische Ziele unterzeichneten. Jedes Jahr treffen wir uns in einer der drei Städte, um Themen zu erörtern, die für uns alle bedeutend sind,“ erklärte Ludwig in einem Interview. „In Wien liegt der Fokus auf alternativen Energieformen sowie auf Innovationen im Gesundheitswesen und in der Ausbildung von Pflegeberufen.“

Begeisterung für Wärmepumpen

Die Stadtpräsidentin Mauch und Bürgermeister Tschentscher waren von der Großwärmepumpe sichtlich beeindruckt. Corine Mauch erläuterte: „Wir haben beim letzten Trilog in Zürich ebenfalls eine Wärmepumpe besichtigt, die Seewasser nutzt. Aber die Dimensionen hier in Wien sind beeindruckend.“ Diese Technologie spielt eine Schlüsselrolle, um die CO2-Emissionen der Stadt zu reduzieren und die Fernwärme nachhaltiger zu gestalten.

Bürgermeister Tschentscher stellte fest: „Wir verfolgen ähnliche Strategien, aber ich würde sagen, Wien ist uns in dieser Hinsicht einige Jahre voraus. Während wir hier bereits Großwärmepumpen besichtigen, arbeiten wir noch an den ersten Planungen.“ Dies verdeutlicht die unterschiedlichen Entwicklungsstände der Städte im Bereich der erneuerbaren Energien.

Zusätzlich zur Großwärmepumpe stand auch das Abfallentsorgungsprojekt „Waste2Value“ auf der Agenda, das innovative Ansätze zur Wiederverwertung von Abfällen verfolgt. Am Donnerstag richteten die Delegationen ihren Fokus auf die Gesundheits- und Kulturinfrastruktur, mit Besuchen in der Klinik Floridsdorf und dem neu eröffneten Wien Museum.

Internationale Zusammenarbeit

Alle drei Stadtoberhäupter betonten die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit für Städte. Michael Ludwig bemerkte: „Unsere Städte gehören zu den wirtschaftlich stärksten Metropolen, die innovationsgetrieben sind.“ Corine Mauch stimmte zu und erklärte, dass der Austausch von Best Practices essenziell sei, „da wir als Städte vor ähnlichen Herausforderungen stehen und voneinander lernen können.“ Dieses jährliche Treffen ist ein Beweis für den Wert strategischer Allianzen zwischen Städten für eine nachhaltige städtische Entwicklung.

