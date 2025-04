Wahl im Alsergrund: Neos strebt nach einem „enkelfreundlichen und zukunftsfähigen“ Bezirk

Am 27. April stehen in Wien nicht nur die Gemeinderatswahlen an, sondern auch die Bezirksverordneten werden neu gewählt. MeinBezirk hat mit Rudolf Mayrhofer-Grünbühel, dem Spitzenkandidaten von Neos für den Alsergrund, über die Zukunft des Bezirks gesprochen.

WIEN/ALSERGRUND. Im April beginnt eine neue politische Ära in Wien, und auch die Bezirksparlamente werden neu konstituiert. Rudolf Mayrhofer-Grünbühel erklärt im Interview mit MeinBezirk, wie die Neos im Alsergrund einen „enkelfähigen“ und zukunftsorientierten Bezirk gestalten möchten.

Ein zentraler Aspekt der Neos-Politik ist der Verkehr, insbesondere im Bezug auf das Umfeld der Votivkirche. Darüber hinaus plant die Partei auch Sparmaßnahmen in der Verwaltung, um die finanziellen Ressourcen besser nutzen zu können.

Nachhaltigkeit und Transparenz

Können Sie die Hauptziele von Neos für den Bezirk erläutern?

RUDOLF MAYRHOFER-GRÜNBÜHEL: Unser Ziel ist es, einen Bezirk zu schaffen, der sowohl für zukünftige Generationen als auch für aktuelle Einwohner lebenswert ist. Dies beinhaltet Nachhaltigkeit in allen Bereichen, Transparenz in der Verwaltung und die Einbindung der Bürger in Entscheidungsprozesse. Wir möchten, dass die Menschen sowohl gut leben als auch arbeiten können, mit kurzen Wegen und stabilen Arbeitsplätzen.

Können Sie konkrete Beispiele nennen, wie Sie diese Ziele erreichen wollen?

Ein wesentlicher Punkt ist die Bürgerbeteiligung bei Bauprojekten wie der U5. Wir glauben, dass das Wissen und die Erfahrungen der Anwohner entscheidend sind, um die besten Lösungen für den Bezirk zu finden. Ehrliche Politik, Zuhören und gemeinsames Gestalten stehen im Mittelpunkt unserer Strategie.

Was verstehen Sie unter einem „zukunftsfitten“ Bezirk?

Ein zukunftsfitter Bezirk heißt für uns nicht nur ökologische, sondern auch finanzielle Nachhaltigkeit. Der Alsergrund hat mit Schulden zu kämpfen, was die zukünftige Entwicklung einschränkt. Wir wollen Schulden abbauen und die Verwaltung effizienter gestalten, indem wir überflüssige Positionen in der Bezirksvertretung abschaffen.

Neos will Positionen kürzen

Welche Sparmaßnahmen planen Sie?

Unter anderem betrachten wir das Budget für Öffentlichkeitsarbeit und die Position des zweiten stellvertretenden Bezirksvorstehers als überflüssig.

Wie wollen Sie dabei Druck ausüben?

Wir beabsichtigen, mit den entsprechenden Stellen im Rahmen der Wiener Stadtverfassung zu verhandeln, um die gewünschten Transparenzänderungen durchzusetzen.

Was wurde schon verändert?

Alle Anträge und Resolutionen werden nun digital veröffentlicht, um die Transparenz zu erhöhen. Bezirkspolitik wird zugänglicher gestaltet, inklusive eines Livestreams für Sitzungen.

Welcher Ort im Bezirk liegt Ihnen besonders am Herzen?

Aufgrund meines Wohnorts lege ich großen Wert auf den Votivpark und das alte AKH, das eine hohe Aufenthaltsqualität bietet.

Wie könnte ein idealer Alltag im Bezirk im Jahr 2030 aussehen?

Ein wichtiges Projekt ist die Inbetriebnahme der U5-Station am Arne-Karlsson-Park, um den Verkehrsfluss zu optimieren und Durchgangsverkehr zu reduzieren.

Schwierige Zusammenarbeit

Wie schätzen Sie die Zusammenarbeit mit der derzeitigen Bezirksvorsteherin Saya Ahmad (SPÖ) ein?

Die Zusammenarbeit ist herausfordernd; der Fokus auf Transparenz und relevante Themen fehlt. Wir wünschen uns einen stärkeren Diskurs über bezirkliche Angelegenheiten.

Was sind die Ziele von Neos für die kommende Wahl?

Wir streben danach, weiterhin ehrliche Politik zu machen und hoffen, viele Wähler zu erreichen, um ein zweistelliges Wahlergebnis zu erzielen.

Warum sollte man Neos wählen?

Neos steht für eine Politik, die die Bürger einbezieht und Lösungen bietet. Wir hören zu und haben das Ziel, erstklassige Lebensbedingungen im Bezirk zu schaffen.

