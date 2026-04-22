Waldbrand in Gries: 1000 Quadratmeter in Flammen, finale Löscharbeiten im Gange

Waldbrand in Gries bei Längenfeld: Löscharbeiten laufen

In Gries bei Längenfeld im Bezirk Imst ist am späten Mittwochnachmittag ein Waldbrand ausgebrochen. Der Brand wurde gegen 17.13 Uhr von einem Anrainer bemerkt.

Betroffen waren rund 1.000 Quadratmeter Wald in felsigem Gelände beim Winnebach in Gries. Am Abend waren Feuerwehrleute noch mit der Boden-Brandbekämpfung beschäftigt.

Die Feuerwehr rückte mit 70 Einsatzkräften und insgesamt zehn Fahrzeugen aus. Unterstützt wurde der Einsatz aus der Luft vom Polizeihubschrauber Libelle Tirol und vom Flugdienst Imst.

Kommandant Lukas Schöpf von der Feuerwehr Längenfeld äußerte sich zu dem Einsatz und zeigte sich sehr zuversichtlich, dass bald Brand aus gegeben werden kann. Die Feuerwehr geht davon aus, dass die letzten Glutnester in Kürze gelöscht werden können.

Das hintere Ötztal wurde vor kurzem mit sogenannten Waldbrandcontainern ausgestattet. Diese enthalten Material zur Brandbekämpfung und haben sich nach Angaben von Kommandant Schöpf bei dem aktuellen Einsatz in Gries bewährt.