Waldwirtschaft in Krisenzeiten: Stürme, Hitze und Schädlinge bedrohen unsere Wälder

Die letzten drei Jahre haben die Waldbewirtschaftung in Tirol vor große Herausforderungen gestellt. Extreme Wetterbedingungen, wie stürmische Winde und der massenhafte Befall durch den Borkenkäfer, haben signifikante Schäden angerichtet. Besonders betroffen sind Gemeinden im Bezirk Imst, wie Rietz, wo ein großer Anteil an Bann- und Schutzwald vorhanden ist. Diese Situation verdeutlicht, wie komplex die Pflege und Bewirtschaftung unserer Wälder geworden ist.

RIETZ. „Die vergangenen Jahre waren Schadholzjahre“, erläutert Klaus Bradlwarter, der Waldaufseher von Rietz, während er eine Seilbahn-Anlage inspiziert, wo gefällte Bäume für den Abtransport vorbereitet werden. „Der Wind hat zahlreiche Bäume entwurzelt, die Hitze hat den Wald geschwächt, und der Borkenkäfer hat dann den Rest erledigt.“ Besonders betroffen sind die monokulturellen Fichtenbestände, die sich seit Jahrzehnten etabliert haben. Diese sind durch die extremen Wetterereignisse besonders anfällig geworden.

Hitzestress im Wald

Der Klimawandel verändert die Lebensbedingungen für die Wälder grundlegend. Hitzeperioden, trockene Sommer und häufigere Stürme belasten insbesondere die Fichte, erklärt Bradlwarter: „Ein weiteres Problem ist der Sonnenbrand der Bäume: Wenn umliegende Bäume gefällt werden, stehen einzelne Fichten plötzlich frei und sind intensiven Sonnenstrahlen ausgesetzt.“ Dies schwächt die Bäume und macht sie anfällig für Trockenheit und weitere Schäden.

Schwieriger Abtransport

Die Bewirtschaftung wird in Rietz, einem steilen und felsdurchzogenen Gebiet, zunehmend schwieriger. „Der Mangel an geeigneten Wegen und die Abgeschiedenheit machen es Kleinbesitzern nahezu unmöglich, Schadholz selbst zu beseitigen“, stellt Bradlwarter fest. „Die modernen Methoden, einschließlich Seilbahnen und Hubschrauber, werden eingesetzt, um Sicherheitsprobleme zu minimieren und den Holztransport effizient zu gestalten.“

Auch die touristische Nutzung der Wälder bringt Herausforderungen mit sich. „Viele Freizeitsportler ignorieren Sperrungen, was die Arbeiten gefährlich macht“, warnt der Waldhirt von Rietz. Angesichts des Klimawandels, der Schädlinge und des Fachkräftemangels ist es unerlässlich, dass alle Beteiligten, einschließlich Gemeinden und Waldbesitzer, zusammenarbeiten, um die Wälder zu schützen und zu erhalten.

Käferbekämpfung – eine besondere Herausforderung im Schutzwald

„Die Naturereignisse der letzten Jahre haben die Wälder im Bezirk Imst stark geschädigt. Die Aufarbeitung von Kalamitätsholz in steilen, felsdurchsetzten Schutzwaldgebieten ist besonders herausfordernd“,

berichtet DI Andreas Pohl, Leiter der Bezirksforstinspektion Imst. Der Umgang mit geschädigtem Holz erfolgt in enger Abstimmung mit der Behörde. Einfache technische Maßnahmen, wie das Belassen von hohen Stöcken, werden genutzt, um die Bodenrauigkeit und den Schutz vor Naturgefahren zu gewährleisten.

„Bei der Auszeichnung des Käferholzes wird grundsätzlich nur das geschädigte Holz zur Bekämpfung freigegeben.“

Die Fangbäume werden zügig abtransportiert, und auch das Entrinden ist ein wichtiger Schritt zur Bekämpfung des Borkenkäfers. Momentan liegt der Schwerpunkt der Arbeit im Bezirk auf der Bekämpfung des Schädlings.

Angesichts dieser Gesamtsituation ist es unerlässlich, die Käferbekämpfungsmaßnahmen konsequent umzusetzen.