Wandern und Netzwerken: Führungskräfte erkunden KI und Austausch

MIEMING. Das Wirtschaftsforum der Führungskräfte Tirol (WdF) lud kürzlich zu seinem jährlichen Sommerfest in die malerische Stöttlalm in Mieming ein. Rund 35 geladene Gäste aus der Wirtschaft und Führungsetagen kamen zusammen, um in einer entspannten Umgebung ihre Netzwerke auszubauen, regionale Köstlichkeiten zu genießen und über aktuelle Themen in der Unternehmenswelt zu diskutieren.

Chancen und Herausforderungen

Ein Höhepunkt des Abends war der Gastvortrag von Desiree Schier, CEO des Tiroler Tech-Unternehmens Wependio. Ihre Ansprache mit dem Titel „Zukunft ist nicht vorhersehbar – aber gestaltbar“ betonte die wachsende Bedeutung von Künstlicher Intelligenz und digitaler Transformation, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen.

„In Zeiten rasanter technologischer Veränderungen ist es unerlässlich, dass Führungskräfte informiert bleiben und sich aktiv an der Gestaltung der Zukunft beteiligen“, sagte Desiree Schier während ihres Vortrags. Dies führte zu lebhaften Diskussionen und interessanten Fragen von den Anwesenden.

Der Landesvorstand des WdF, Hubert Schenk, konnte hochkarätige Gäste wie Alpenzoo-Direktor René Stalder und Uniqa-Landesdirektor Michael Zentner begrüßen, um über aktuelle Trends in der Unternehmensführung zu diskutieren.

Nach den Impulsvorträgen wurden die Teilnehmer gastronomisch mit einem Grillbarbecue und regionalen Spezialitäten verwöhnt. Der laue Sommerabend bot die ideale Kulisse für anregende Gespräche und neue Kontakte. „Diese Veranstaltung zeigt, dass persönlicher Austausch in entspannter Atmosphäre unser Netzwerk prägt“, so die Veranstalter zufrieden.

