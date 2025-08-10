Wandern und Netzwerken: Führungskräfte erkunden KI und Austausch

Dieses Thema Freunden empfehlen
Dieses Thema Freunden empfehlen


Das Wirtschaftsforum der Führungskräfte Tirol veranstaltete sein Sommerfest auf der Stöttlalm, mit einem Fokus auf Künstliche Intelligenz und Digitalisierung, während die Teilnehmer bei einem Grillbarbecue in Mieming netzwerkten.

MIEMING. Das Wirtschaftsforum der Führungskräfte Tirol (WdF) lud kürzlich zu seinem jährlichen Sommerfest in die malerische Stöttlalm in Mieming ein. Rund 35 geladene Gäste aus der Wirtschaft und Führungsetagen kamen zusammen, um in einer entspannten Umgebung ihre Netzwerke auszubauen, regionale Köstlichkeiten zu genießen und über aktuelle Themen in der Unternehmenswelt zu diskutieren.

vlnr. Thomas Zerlauth (CEO Bezirksmedien), Sandra Wechselberger-Schreyer (Vice President Corporate Counsel, Swarovski), Gerd Reisigl (CEO Se7en Immobilien), Günther Wurm (CEO Business Pool Austria) | Foto: WdF/Oberegelsbacher

Chancen und Herausforderungen

Ein Höhepunkt des Abends war der Gastvortrag von Desiree Schier, CEO des Tiroler Tech-Unternehmens Wependio. Ihre Ansprache mit dem Titel „Zukunft ist nicht vorhersehbar – aber gestaltbar“ betonte die wachsende Bedeutung von Künstlicher Intelligenz und digitaler Transformation, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen.

„In Zeiten rasanter technologischer Veränderungen ist es unerlässlich, dass Führungskräfte informiert bleiben und sich aktiv an der Gestaltung der Zukunft beteiligen“, sagte Desiree Schier während ihres Vortrags. Dies führte zu lebhaften Diskussionen und interessanten Fragen von den Anwesenden.

vlnr. Desiree Schier (CEO Wependio), Fredi Oberegelsbacher (Vorstandsmitglied WdF, Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski), Barbara Jäger (Verwaltungsrätin Südtiroler Sparkasse), Franz Pegger (GPK Pegger Kofler & Partner) | Foto: WdF/Oberegelsbacher

Der Landesvorstand des WdF, Hubert Schenk, konnte hochkarätige Gäste wie Alpenzoo-Direktor René Stalder und Uniqa-Landesdirektor Michael Zentner begrüßen, um über aktuelle Trends in der Unternehmensführung zu diskutieren.

Nach den Impulsvorträgen wurden die Teilnehmer gastronomisch mit einem Grillbarbecue und regionalen Spezialitäten verwöhnt. Der laue Sommerabend bot die ideale Kulisse für anregende Gespräche und neue Kontakte. „Diese Veranstaltung zeigt, dass persönlicher Austausch in entspannter Atmosphäre unser Netzwerk prägt“, so die Veranstalter zufrieden.

vlnr. Michael Zentner (Landesdirektor Uniqa Tirol), Christian Klausner (CEO CK Versicherungsmakler), Isolde Stieg (Vorständin Tiroler Versicherung) | Foto: WdF/Oberegelsbacher

Mehr zum Wirtschaftsforum der Führungskräfte auf MeinBezirk

Entdecken Sie weiterhin spannende Nachrichten und Artikel über die Entwicklungen in Tirol und darüber hinaus.

Weitere Nachrichten aus Tirol auf MeinBezirk



Source link

Related posts:

  1. Berlin erkunden: Dies sind die Geheimtipps der Hauptstadt Deutschlands
  2. Öffentlicher Austausch: „7talk“-Dialogfestival am Neubau erreicht sein Finale
  3. HLW Bildungskongress 2025 in Graz: Vernetzung beim dritten HLW-Kongress Österreichs – Kärntner Direktoren im Austausch mit Bildungsminister
  4. Zwischen Anmut und Verfall: Verborgene Orte in Graz erkunden
Picture of Thomas Moser
Thomas Moser
Thomas Moser informiert umfassend über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen in regionalen Branchen.
Inhaltsverzeichnis

Weitere Beiträge

Redaktion

Die Redaktion von Bezirksjournal.at ist ein engagiertes Team aus Journalisten, Redakteuren und kreativen Köpfen, das sich mit Leidenschaft der Berichterstattung über lokale und regionale Themen widmet. Ihr Hauptziel ist es, die Menschen in den Bezirken mit relevanten, informativen und inspirierenden Inhalten zu versorgen, die ihre Lebenswelt direkt betreffen.

Wichtige Links

Informationen

Impressum

AGB

Post Sitemap – Alle Beiträge

© All Rights Reserved.

Beitrag teilen