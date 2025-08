Wanderung zur Kesselfallklamm Wasserfall

Wanderung zur Kesselfallklamm: Ein Naturerlebnis

Im Jahr 2022 war ich besonders aktiv und nutzte die Gelegenheit, die atemberaubende Kesselfallklamm zu fotografieren. Bei meinem jüngsten Besuch habe ich die Klamm erneut erkundet, diesmal allerdings nur auf dem Hin- und Rückweg, da der Rundweg aufgrund von Renovierungsarbeiten gesperrt war. In der Vergangenheit hatte ich bereits den Aufstieg genossen, doch dieses Mal fokussierte ich mich darauf, die beeindruckenden Felsformationen und den rauschenden Wasserfall mit meinem Weitwinkelobjektiv einzufangen.

Anreise und Ausgangspunkt

Die Wanderung begann im malerischen Augartenpark. Von dort aus legte ich eine Strecke von etwa 24,5 km mit meinem Fahrrad zurück, was etwa 1 Stunde und 37 Minuten in Anspruch nahm. Der Radweg führte durch eine angenehme Landschaft und war gut ausgebaut – bis zur Abzweigung zur Semriacher Straße, wo ich auf die Wanderroute zur Klamm abbog.

Wanderweg zur Kesselfallklamm

Die Kesselfallklamm, gelegen im Herzen der steirischen Alpen, ist bekannt für ihre spektakulären Schluchten und den beeindruckenden Wasserfall, der in mehreren Kaskaden herabstürzt. Der Wanderweg zur Klamm, der als familienfreundlich gilt, führt durch dichte Wälder und über gut ausgebaute Pfade. Bevor du die Klamm entdeckst, kannst du die Natur um dich herum in vollen Zügen genießen.

Es ist ratsam, festes Schuhwerk zu tragen, da einige Abschnitte steil und rutschig sein können. Während des Wanderns sind zahlreiche Aussichtspunkte vorhanden, die vielschichtige Perspektiven auf das Wasser und die Umgebung bieten.

Fototipps

Da ich mit meiner Kamera ausgerüstet war, wollte ich die beeindruckende Landschaft und die dynamische Bewegung des Wassers optimal festhalten. Weitwinkelobjektive eignen sich hervorragend, um die Weite der Klamm und den Wasserfall in einem Bild zu vereinen. Achte darauf, die richtige Belichtungszeit für die Wasseraufnahme zu wählen, um die faszinierende Bewegung des Wassers darzustellen.

Fazit

Die Wanderung zur Kesselfallklamm bleibt ein unvergleichliches Erlebnis in der Steiermark. Egal, ob du ein erfahrener Wanderer oder ein Gelegenheitsausflügler bist, die natürliche Schönheit und die frische Luft machen diese Wanderung zu einem unvergesslichen Abenteuer. Ich freue mich schon auf meinen nächsten Besuch, um neue Fotografien zu machen und die Klamm in all ihrer Pracht zu genießen!





