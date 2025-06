Warnung in Osttirol: Bevölkerung aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen

Ein AT-Alert wurde in sechs Osttiroler Gemeinden wegen eines Brandes in einer Recycling-Anlage in Nußdorf-Debant ausgelöst. Die Gemeinden Nußdorf-Debant, Lienz-Stadt, Iselsberg-Stronach, Lavant, Tristach und Dölsach sind davon betroffen. Die Bevölkerung wird dringend aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen.

INNSBRUCK. Aktuell wurde für die Gemeinden Nußdorf-Debant, Lienz-Stadt, Iselsberg-Stronach, Lavant, Tristach und Dölsach (Bezirk Lienz) ein AT-Alert aktiviert. Das Land Tirol hat in den letzten Minuten eine behördliche Gefahreninformation an alle registrierten Mobiltelefone in diesen Gemeinden versendet. Der Hintergrund dieses Alerts ist ein Brand in einer Recycling-Anlage in Nußdorf-Debant, der eine starke Rauchentwicklung zur Folge hat.

Die Bevölkerung wird eindringlich aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen. „Wir beobachten die Situation genau und stehen in ständigem Kontakt mit den Einsatzorganisationen“, erklärte Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement.

Polizeimeldung

Am 28.06.2025 um 13:25 Uhr wurde bei der Landesleitzentrale der Polizei Tirol ein Brand mit erheblicher Rauchentwicklung in einem Abfallwirtschaftszentrum in Nußdorf-Debant gemeldet. Um den Brand einzudämmen und ein Übergreifen auf nahegelegene Gebäude zu vermeiden, sind derzeit sieben Feuerwehren mit etwa 130 Einsatzkräften vor Ort. Aufgrund der starken Rauchentwicklung werden Anwohner gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten und Aufenthalte im Freien auf ein notwendiges Minimum zu beschränken.

So funktioniert AT-Alert

Das AT-Alert-System beruht auf dem geografischen Aufenthaltsort der Nutzer. Warnmeldungen der Landeswarnzentralen und anderen Sicherheitsbehörden werden über die Mobilfunknetze an alle Mobiltelefone gesendet, die sich in einem bestimmten geografischen Bereich, auch Funkzelle genannt, befinden. Dies bedeutet, dass Warnungen an alle Mobiltelefone in diesem Gebiet versendet werden, ohne personenbezogene Daten zu nutzen oder abzufragen. Der Versand erfolgt unabhängig vom Wohnsitz oder Mobilfunkanbieter der Personen. Von der Versendung bis zum Empfang der Nachricht am Mobiltelefon vergehen nur wenige Sekunden.

Mehr zum AT-Alert

Die neuesten Nachrichten des Tages finden Sie auch in unserem WhatsApp Kanal „MeinBezirk Tirol“.

Weitere Nachrichten aus Tirol erhalten Sie auf MeinBezirk.