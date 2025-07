Warum Airbnbs in Wien seit einem Jahr stagnieren: Die überraschende Wahrheit!

In der Bundeshauptstadt trat vor exakt einem Jahr, am 1. Juli 2024, eine umfassende Bauordnungsnovelle in Kraft. Diese Regelung verbietet die gewerbliche Nutzung von Airbnb in Wohnzonen vollständig. In Nicht-Wohnzonen ist die Nutzung jedoch auf 90 Tage pro Jahr begrenzt. Das private Homesharing, also das Vermieten des eigenen Zuhauses, bleibt hingegen in allen Zonen erlaubt. Ellen Madeker, eine Vertreterin von Airbnb, äußerte: „Wir begrüßen, dass Homesharing weiterhin möglich ist.“

Airbnb zeigt sich bestrebt, mit der Stadt Wien zusammenzuarbeiten. Die Plattform hat berichtet, dass sie in engem Austausch mit den Gastgebern steht, um Unklarheiten bezüglich der neuen Regeln zu klären. „Wir haben die Gastgeber informiert – es gab Unsicherheit über bestimmte Regeln. Damit waren wir im letzten Jahr sehr beschäftigt“, erklärte Madeker.

Diese restriktiven Maßnahmen sind nicht nur in Wien zu beobachten. Auch Städte wie Amsterdam, Barcelona und New York haben ähnliche Schritte unternommen. Die Anwohner in diesen Städten protestieren oftmals gegen die merklich steigenden Wohnungsmieten und Immobilienpreise. Madeker bemerkte: „Die Debatte über Wohnraum wird international sehr intensiv und unter anderem emotional geführt, was ich nachvollziehen kann, denn Wohnraum ist ein knappes Gut.“

Die Wohnraumkrise: Ursachen und Statistiken

Airbnb sieht sich jedoch nicht als Ursache der Wohnraumkrise. Laut Madeker sind der Wohnbau zu stärken und der Leerstand anzugehen, um den Mietmarkt zu entlasten. „Der Leerstand in Österreich liegt laut Statistik Austria bei 13,3 Prozent ungenutzter Wohnungen. Das gibt einen Hinweis darauf, wo die Probleme liegen und erklärt die Wohnungslücke“, sagte sie.

Airbnb in Zahlen

Inserate des Typs „gesamte Unterkunft“ machen nur 0,7 Prozent der insgesamt fast 4,9 Millionen Wohneinheiten in Österreich aus, was etwa 34.400 Einheiten entspricht.

In Wien liegt der Airbnb-Anteil mit 1,4 Prozent doppelt so hoch wie im österreichischen Durchschnitt, jedoch weiterhin gering.

Über 70 Prozent der Gastgeber vermieten lediglich eine gesamte Unterkunft.

Die Kurzzeitvermietung über Airbnb generierte im Jahr 2024 fast 2 Millionen Gästeankünfte in Österreich.

Die Gastgeber aus Österreich trugen im Jahr 2024 laut Bericht mehr als 1 Milliarde Euro zum österreichischen Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei und generierten über 330 Millionen Euro an Steuereinnahmen. Der Medianwert des typischen Zusatzeinkommens betrug 5.400 Euro pro Anbieter.

Die Auswirkungen von Regulierung

Madeker kritisierte: „Die Regulierung ist einfach nicht die Lösung, um die steigenden Mieten zu kontrollieren.“ In Städten mit strengen Vorschriften, wie Barcelona und New York, stiegen die Mieten weiterhin, selbst als die Anzahl der Airbnb-Inserate zurückging. In Amsterdam beispielsweise fiel die Zahl der Inserate zwischen 2019 und 2024 um 54 Prozent, während die Mieten um mehr als ein Drittel stiegen.

Transparenz und EU-Verordnung

Die Stadt Wien erwartet durch die EU-Verordnung, dass mehr Transparenz geschaffen wird. Airbnb teilt diese Ansicht und hofft, dass bestehende Regelungen auf Basis neuer Daten lockerer gestaltet werden könnten. Jedoch wird die Beziehung zwischen Kurzzeitvermietung und Immobilienpreisen im aktuellen Bericht nicht behandelt.

„Immobilienspekulation bringt niemandem etwas – weder Airbnb noch Gastgebern noch den Städten selbst“, so Madeker.

Die Entstehung von Airbnb

Die Idee zu Airbnb geht auf die Wirtschaftskrise von 2007 zurück, als die Gründerinnen und Gründer eine Möglichkeit suchten, ihre Miete zu finanzieren. Heute stellt die Plattform über 5 Millionen Gastgeber und hat mehr als 2 Milliarden Gäste weltweit begrüßt.

Ellen Madeker ist bei Airbnb als „Head of Public Policy DACH & CEE“ für die Beziehungen zu Städten sowie für Regulierungsfragen verantwortlich. „Ich sorge dafür, dass wir gute Partner für Städte sind, insbesondere in Bezug auf die Umsetzung der EU-Verordnung“, erklärte sie.

(Das Gespräch führte Birgit Kremser/APA)

Zusammenfassung

Die aktuellen Regulierungen stellen Airbnb in einem herausfordernden Licht dar, während die Plattform weiterhin eine bedeutende wirtschaftliche Rolle in Österreich spielt. Die Diskussion über Wohnraum bleibt unerlässlich, und nur durch effektive Maßnahmen kann die Wohnraumkrise angegangen werden.