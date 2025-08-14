Warum die Hitzeschutzverordnung keine Widerstände hervorruft!

„Den Betrieben ist sehr an gesunden Mitarbeiter:innen gelegen, Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit sind daher wichtig“, hieß es auf Anfrage aus der WKÖ. „Auch bisher mussten Unternehmen Gefahren für die Gesundheit am Arbeitsplatz evaluieren, Maßnahmen zur Gefahrenverhütung festlegen und umsetzen.“ Die geplante Verordnung konkretisiere also bereits bestehende Pflichten. „Für die Wirtschaft ist wichtig, dass die Bürokratie dabei minimiert wird und die geforderten Maßnahmen in der Praxis umsetzbar sind.“ Die Industriellenvereinigung (IV) reagierte nicht auf Anfrage zu ihrem Standpunkt.

Das Ministerium unter Leitung von Korinna Schumann (SPÖ) hebt hervor, dass bereits in den vorliegenden Stellungnahmen kein Wegfall grundlegender Sicherheitsstandards angedeutet wurde. „Das zeigt, wie wichtig der Schutz vor Hitze im Arbeitsumfeld ist und wie breit der Konsens darüber besteht.“ Zu den angestrebten Veränderungen gehören:

Punktuelle Präzisierungen der bestehenden Verordnungen,

Einzelne Anregungen zur weiteren Ausgestaltung,

Prüfung der Vorschläge durch das Ministerium.

Anders als bei Gesetzen, die dem Parlament vorgelegt werden, sind Stellungnahmen zu Verordnungen nur beim Ministerium einsehbar. Dies könnte den Austausch über die Regelungen erschweren.

Das Ministerium betont: Der Schutz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern hat höchste Priorität. Wichtig ist jedoch, dass die neue Verordnung nicht sofortige Sanktionen für Unternehmen vorsieht, die unzureichende Maßnahmen gegen Hitze ergreifen. „Beschwerden über unzumutbare Arbeitsbedingungen – auch solche, die mit Hitze in Zusammenhang stehen – werden von der Arbeitsinspektion vertraulich behandelt und gewissenhaft überprüft. Bei festgestellten Mängeln werden Arbeitgeber:innen zunächst beraten und zur Behebung aufgefordert. Nur in Ausnahmefällen kommt es zu einer Anzeige“, so das Ministerium.

Die neue Verordnung soll am 1. Jänner 2026 in Kraft treten. Sie sieht vor:

Umsetzung von Schutzplänen ab einer bestimmten Hitzewarnstufe von GeoSphere Austria (30 bis 34 Grad),

Verpflichtende Ausstattung von Krankabinen mit Klimatisierung während des Baus,

Bereitstellung von Schutzkleidung für Bauarbeiter.

Diese Neuregelung betrifft alle Arbeiten im Freien und wird vor allem an das konkrete Tätigkeitsfeld sowie die Schwere der Belastung angepasst. Für die Umrüstung in der Bauwirtschaft werden Übergangsfristen eingeräumt, deren Länge zurzeit jedoch noch nicht abschätzbar ist. Ministerin Schumann bezeichnete die Verordnung als „Meilenstein“ für den Arbeitsschutz.

Gewerkschaften und die Arbeiterkammer haben bereits zuvor verpflichtende Regelungen gefordert. Hitzefrei am Bau steht bereits ab 32,5 Grad nur freiwillig zur Verfügung. In solchen Fällen erhalten die Arbeiter:innen dennoch 60 Prozent des Lohns. Zudem haben Gewerkschaft vida und AK erst kürzlich gefordert, dass ähnliche Regeln wie in der Hitzeschutzverordnung – die kein Hitzefrei für Innenjobs vorsieht – auch für Indoor-Jobs gelten sollten. Insbesondere die Friseure als Beispiel stehen hier im Fokus.

Zusammenfassend stellt die bevorstehende Verordnung einen bedeutenden Schritt im Arbeitsschutz dar. Der Fokus auf präventive Maßnahmen und ein dialogorientierter Ansatz zwischen Arbeitgeber:innen und Arbeitnehmer:innen könnte langfristig die Arbeitsbedingungen in der gesamten Branche verbessern. Es bleibt abzuwarten, wie Unternehmen die neue Regelung umsetzen und welche konkreten Schritte folgen, um den Hitzeerscheinungen in Zukunft besser entgegenzuwirken.