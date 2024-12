Warum die Österreicher dem Roten Kreuz ihr größtes Vertrauen schenken!

Der Vertrauensindex zeigt den Saldo zwischen Vertrauen und keinem Vertrauen an. Laut OGM-Chef Wolfgang Bachmayer wird den NGOs nach wie vor ein sehr hohes Maß an Vertrauen entgegengebracht, jedoch ist eine leichte Stagnation erkennbar. Diese Entwicklung ist sowohl auf das generell sinkende Vertrauen in Bereichen wie Umwelt/Klima als auch auf gesellschaftliche und menschenrechtliche Fragen zurückzuführen.

Im Gegensatz zu den genannten Organisationen haben die etablierten Hilfsorganisationen deutlich weniger Wahrnehmungsprobleme:

Im Bereich Tierschutz haben folgende Organisationen den besten Vertrauenswert:

Die Caritas hat immerhin 32 Prozent, die ihr nicht vertrauen, erzielt jedoch einen positiven Saldo von 30. Greenpeace und Amnesty International schneiden ebenfalls gut ab mit:

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass NGOs weiterhin ein hohes Vertrauen genießen, jedoch einige Organisationen mit Wahrnehmungsproblemen konfrontiert sind. Etablierte Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz bleiben jedoch in der Gunst der Bevölkerung klar vorne.