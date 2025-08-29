Warum keine Ermittlungen gegen Reproduktionsmediziner eingeleitet wurden

Wie Christian Kroschl von der Staatsanwaltschaft Graz gegenüber der APA sagte, habe sich der Anfangsverdacht, wonach es weitere Geschädigte geben könnte, nicht erhärtet. Trotz des Aufrufs der Vorarlberger Familie haben sich bisher keine weiteren potenziellen Opfer gemeldet.

Der Fall der Vorarlberger Familie

Die Vorarlberger Familie, bestehend aus drei Töchtern, hat einen Reproduktionsmediziner verklagt. Der Vorwurf lautet, dass dieser der Mutter ohne deren Wissen Fremdsamen injiziert hat. Auch der leibliche Vater war sich über die Verwendung seines Samens nicht im Klaren.

Das türkischstämmige Ehepaar wandte sich erstmals 1992 an den Arzt. Laut der Tiroler Anwältin Lisa Holzmann gab es aufgrund von Sprachbarrieren erhebliche Verständigungsprobleme. Der Familie fehlte das Wissen über den Behandlungsablauf, und es fand keine angemessene Aufklärung statt. Holzmann erklärte in einem Interview mit der Tiroler Tageszeitung:

Die Mutter ging davon aus, dass sie lediglich ein Medikament zur Fruchtbarkeitssteigerung zur Injektion erhalten würde.

Sie glaubte, dass die Befruchtung auf natürlichem Wege erfolgen würde.

Insgesamt erfolgten 14 Behandlungen, bei denen die Frau jedoch mit Fremdsamen inseminiert wurde.

Durch dieses fragwürdige Vorgehen wurden die drei Töchter gezeugt. Die Familie zog nach den Behandlungen insgesamt 84.000 Schilling (6.104,52 Euro) für die medizinischen Leistungen in Betracht, welche sie nie in Rechnung gestellt bekommen hat.

Die Entdeckung der Wahrheit

Der Fall nahm eine dramatische Wendung, als eine der Töchter, eine Ärztin, das Gefühl hatte, nicht ganz in die Familie zu passen. Um Klarheit zu bekommen, machte sie einen DNA-Test und stellte fest, dass der Mann, den sie als Vater kannte, nicht ihr leiblicher Vater ist. Diese Entdeckung führte zu weiteren DNA-Untersuchungen, die zeigten, dass auch ihre Schwestern offenbar nicht von ihm abstammen. Die biologische Abstammung war nicht bekannt.

Die Ärztin begann, in Gen-Datenbanken Nachforschungen anzustellen und fand schließlich den Mann, der genetisch ihr Vater ist. Dieser wusste jedoch offenbar nichts von seiner Vaterschaft.

Der leibliche Vater und seine Rolle

Der leibliche Vater war in den 1990er-Jahren ebenfalls Patient bei dem Reproduktionsmediziner, allerdings nur zur Abklärung seines Hormonstatus. Ungefähr zu dieser Zeit muss seine Spermienprobe jedoch ohne sein Wissen für die Insemination einer anderen Frau verwendet worden sein. Laut Anwalt Hermann Holzmann wurde das Sperma gezielt eingefroren und wenige Monate später ohne Aufklärung und Zustimmung aller Beteiligten für eine Fremdinsemination verwendet.

Zusammenfassung

Der Fall der Vorarlberger Familie wirft ernsthafte ethische und rechtliche Fragen auf. Dabei handelt es sich nicht nur um persönliche Schicksale, sondern auch um die grundlegende Vertrauensbasis zwischen Patient und Arzt. Die Suche nach Antworten geht weiter, möglicherweise könnten noch mehr Menschen betroffen sein.

In einer Zeit, in der medizinische Ethik und Transparenz höchste Priorität haben sollten, ist es alarmierend, dass solche Vorfälle passieren können.