Warum Kinder beim Dehydrieren nicht schneller sind als Erwachsene!

„Viele Menschen unterschätzen an heißen Tagen die Flüssigkeitsverluste, die sie durch Trinken ausgleichen müssen, um eine Dehydration zu vermeiden. Kinder gelten als besonders anfällig für einen Hitzestress, weil die Körperoberfläche im Vergleich zum Körpergewicht größer ist als bei Erwachsenen. Der Körper kann sich schneller erwärmen und überhitzen“, schrieb das Deutsche Ärzteblatt in Bezug auf eine aktuelle wissenschaftliche Arbeit.

Im Gegensatz zu vielen internationalen Fachgesellschaften, die statische Ansichten vertreten, hat die „American Academy of Pediatrics“ in der Vergangenheit die oft zitierten Unterschiede in der Thermoregulation zwischen Kindern und Erwachsenen in Frage gestellt. Dies hat zu Debatten innerhalb der medizinischen Gemeinschaft geführt.

Neue Erkenntnisse aus Australien

Eine neue Studie hat bestehende Dogmen herausgefordert. Die deutsche Ärztezeitung berichtete: „Die Experimente, die das ‚Heat and Health Research Centre‘ der Universität Sydney an 68 gesunden und sportlich aktiven Kindern im Alter von zehn bis 16 Jahren und an 24 Erwachsenen im Alter von 18 bis 40 Jahren durchführte, bestätigen die Sichtweise der US-Pädiater.“

Versuchsaufbau

Die australischen Wissenschaftler führten aufwendige Untersuchungen durch, bei denen die Probanden in einer Klimakammer getestet wurden. Hier sind die Details zu den experimentellen Bedingungen:

Probanden: 68 Kinder (10-16 Jahre) und 24 Erwachsene (18-40 Jahre)

Aktivitätsniveau: Sportliche Betätigung auf einem Laufband

Belastungsstufen: 60% der maximalen Sauerstoffaufnahme Intensive sportliche Aktivität (7,5 metabolische Einheiten) 300 Watt pro Quadratmeter Körperoberfläche (sehr hohe Belastung)

Durchführung: Erste Runde: Feucht-warme Bedingungen (30°C, 40% Luftfeuchtigkeit) Zweite Runde: Trockene Hitze (40°C, 30% Luftfeuchtigkeit)



Messmethoden

Die Körperkerntemperatur der Probanden wurde mithilfe einer geschluckten telemetrischen Pille erfasst. Zusätzlich wurde die Schweißmenge zur Analyse der Reaktionen des Körpers berechnet.

Ergebnisse der Studie

„Wie das Team um Ollie Jay berichtet, gab es während des Trainings keine Unterschiede zwischen den Erwachsenen und den Kindern – weder in der Körpertemperatur noch bei der Schweißmenge. Eine Ausnahme bildete die hohe Belastung von 60% der maximalen Sauerstoffaufnahme unter den feucht-warmen Bedingungen. Hier kam es zu einem stärkeren Anstieg der Körperkerntemperatur bei den Erwachsenen, während die Kinder die Belastung besser verkrafteten“, erläuterte das Deutsche Ärzteblatt (DOI: 10.1136/bjsports-2025-109832).

Fazit und Empfehlungen

Der Studienautor argumentiert, dass die erhöhte Anfälligkeit von Kindern für Dehydration in heißen, schwülen Bedingungen mehr mit ihrem höheren Aktivitätslevel und möglichen Missverständnissen über die notwendige Flüssigkeitszufuhr zusammenhängt. Weitere Überlegungen zeigen, dass auch ältere Menschen dazu neigen, ihren Flüssigkeitsbedarf zu unterschätzen.

Zusammenfassend verdeutlicht diese Studie, dass sowohl Kinder als auch Erwachsene unter Hitzestress leiden können, jedoch unterschiedliche Reaktionen zeigen. Es ist entscheidend, auf adäquate Flüssigkeitszufuhr zu achten, insbesondere an heißen Tagen.