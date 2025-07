Warum Martin Suter seine „ganz bösen Figuren“ so sehr liebt!

APA: Ein zentraler Satz in Ihrem Buch „Wut und Liebe“ ist: „Ich liebe dich, aber nicht das Leben mit dir.“ Wie sind Sie darauf gekommen?

Martin Suter: Ich denke, das betrifft viele Menschen. Irgendwann kommt der Moment, in dem man sieht, dass man, wie Camilla im Buch, einen Partner unterstützt, der seine Leidenschaft verfolgt, aber nicht davon leben kann. Sie fragt sich: „Warum mache ich einen Job, der mir nicht gefällt, nur um ihn zu unterstützen?“ Dies ist eine komplexe Situation, besonders für moderne Frauen, die sich irgendwann fragen: „Warum sollte ich dieses Leben weiterführen?“

APA: Bei der Lektüre drängt sich das Phänomen „Fear of Missing Out“ (FOMO) auf, besonders durch Camillas Entscheidung, Noah zu verlassen. Sehen Sie Ihren Roman als Warnung, nicht alles aufzugeben für die Hoffnung auf etwas Besseres?

Suter: Nein, meine Geschichten haben nicht das Ziel, zu lehren oder zu warnen. Ich schreibe Bücher, die unterhalten und den Leser für kurze Zeit aus der Realität entführen. Ich möchte, dass man den Alltag vergisst und stattdessen in die Handlung eintritt. Das Leben ist voller Ereignisse und Möglichkeiten, man kann nicht überall sein. Es ist klüger, sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren.

APA: Noah kann Camilla nicht loslassen und wünscht sich ihre Rückkehr. Haben Sie eine größere Sympathie für eine der beiden Figuren?

Suter: Ich verstehe beide Perspektiven. Oft mag ich sogar meine „bösen“ Figuren. Während des Schreibens verbringt man viel Zeit mit den Charakteren und entwickelt eine Art Beziehung zu ihnen.

APA: Intrigen und Geheimnisse sind ein wiederkehrendes Element in Ihren Büchern. Fasziniert Sie diese Thematik oder wollen Sie einfach eine spannende Story erzählen?

Suter: Es fasziniert mich ungemein. Bereits in meinen ersten Werken stellte ich mir die Frage: „Wer bin ich und wer könnte ich sein?“ Diese Dualität ist ein zentrales Thema in der Literatur und in meinen Geschichten.

APA: Ihr Roman hat nur 300 Seiten, während andere Bücher weitaus umfangreicher sind. Drucken Sie je länger bei Ihren Themen?

Suter: Aktuell arbeite ich an einem Buch mit mehr Tempo. „Wut und Liebe“ war bewusst kompakt gehalten; mehr als 350 Seiten schreibe ich in der Regel nicht. Ich schreibe nur das, was ich auch gerne lesen würde. Langsame Geschichten fesseln mich nicht. Die Frage „Und dann?“ treibt mich an.

APA: Sie haben gesagt, Sie wünschen keine klare Botschaft für Ihre Bücher. Warum nicht?

Suter: Wenn Leser angeregt werden, freut mich das. Mein Ziel ist es nicht, der Gesellschaft zu erklären, wie sie die Welt sehen soll. Schriftsteller sollten keinen Lehrmeister spielen; das halte ich für überheblich.

APA: Sie stehen vor einer Tour für „Wut und Liebe“, was bedeutet das für Sie?

Suter: Es ist das erste Mal, dass ich eine dramatisierte Lesung mache. Der Theatermann Joachim Lux inszeniert dies. Es werden Dialoge im Vordergrund stehen, ergänzt durch ein moderiertes Gespräch. Ich freue mich besonders auf Dirk Stermann.

APA: Werden Sie auch schauspielerisch aktiv sein?

Suter: Nein, ich bin kein Schauspieler, aber ich bereite mich intensiv vor, um die Lesung dynamisch zu gestalten.

APA: Wie fühlen Sie sich beim Vorlesen vor Publikum?

Suter: Der Moment der Buchveröffentlichung ist besonders wichtig für mich. Ich genieße die Aufmerksamkeit, auch wenn ich nach längeren Veranstaltungen die Energie für Signierstunden manchmal nicht mehr habe.

APA: Ihre ersten Bücher wurden nicht veröffentlicht. Ist das in Ihrer Karriere nicht mehr vorgekommen?

Suter: Es ist mir schon vorher passiert, aber „Small World“ war der Wendepunkt. Danach habe ich gelernt, dass eine klare Struktur und eine Vorstellung vom Ende wichtig sind.

APA: Wer sind Ihre ersten Leser? Ihre verstorbene Frau war das zuvor.

Suter: Sie bleibt immer in meinem Herzen meine erste Leserin. Ich überlege oft, was sie zu meinem Schreiben sagen würde. Zudem habe ich eine kompetente Lektorin an meiner Seite.

(Das Gespräch führte Lukas Wodicka/APA)

(S E R V I C E – Martin Suter: „Wut und Liebe“, Diogenes Verlag, 304 Seiten, 26,80 Euro. Lesung am 11. September im Wiener Konzerthaus (Mozart-Saal) mit Martin Suter, Caroline Peters und Dirk Stermann.)