Warum nächtliches Essen Ihrem Herzen schadet – Das sollten Sie wissen!

Eine aktuelle wissenschaftliche Untersuchung, die kürzlich in der renommierten Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlicht wurde, zeigt besorgniserregende Ergebnisse zu den Auswirkungen von Schichtarbeit auf die Gesundheit. Wie die Autoren, unter der Leitung von Sarah Chellappa, die im Forschungsprogramm für medizinische Chronobiologie am Brigham and Women’s Hospital in Boston arbeitet, feststellen, ist Schichtarbeit weltweit ein verbreitetes Phänomen. In industrialisierten Ländern tätigen etwa 15 Prozent der Erwerbstätigen Nachtschichtarbeit. Diese Arbeitsbedingungen sind mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden. Beispielsweise zeigte eine längere Dauer von Nachtschichtarbeit bei Probanden, die über 24 Jahre beobachtet wurden, eine höhere Häufigkeit von koronarer Herzkrankheit (KHK) und herzbedingten Vorfällen wie Herzinfarkten.

Die Wissenschaftler führten an gesunden Probanden – sieben Frauen und zwölf Männer mit einem Durchschnittsalter von 26,5 Jahren und Normalgewicht – Tests durch, um die Auswirkungen von verschobenen zirkadianen Tagesabläufen zu untersuchen. Die Versuchsanordnung umfasste ein 14-tägiges zirkadianes Laborprotokoll, welches die Effekte von simulierter Nachtarbeit auf die Herz-Kreislauf-Funktion verglich, wobei die Probanden entweder nachts und tagsüber oder nur tagsüber zu essen hatten.

Zu Beginn des Experiments mussten alle Teilnehmer 32 Stunden wach bleiben und erhielten jede Stunde einen Snack. Anschließend wurden typische Nachtschichten simuliert. Ein Teil der Probanden hatte die Möglichkeit, jederzeit zu essen, auch während der Nacht, während die Vergleichsgruppe nur tagsüber Nahrung zu sich nehmen durfte. Die Dauer des Schlafs blieb in beiden Gruppen gleich.

Im Laufe des Experiments wurden umfangreiche medizinische Tests durchgeführt. Die Forscher maßten verschiedene Herz-Kreislauf-Risikofaktoren, darunter:

Marker des autonomen Nervensystems

Plasminogenaktivator-Inhibitor 1 (PAI-1), der das Risiko von Blutgerinnseln erhöht

Blutdruck

Die Ergebnisse waren überraschend: Nach der simulierten Nachtarbeit stiegen die kardiovaskulären Risikofaktoren bei denjenigen, die tagsüber und nachts essen konnten, signifikant an, während bei der Gruppe, die nur tagsüber aß, die Risikofaktoren unverändert blieben, trotz ähnlicher Mengen und Inhalts der Ernährung.

„Unsere Studie hat alle relevanten Faktoren berücksichtigt, die die Ergebnisse beeinflussen könnten. Daher können wir bestätigen, dass der Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme die Veränderungen in den kardiovaskulären Risikofaktoren verursacht“, erklärte Sarah Chellappa.

Die Herzfrequenzvariabilität, ein Indikator für die Erholungsfähigkeit des Nervensystems, nahm beispielsweise ab. Zudem wurde ein erheblicher Anstieg des PAI-1-Proteins im Blut registriert, welches mit einem erhöhten Risiko für die Bildung von Blutgerinnseln in Arterien oder Venen assoziiert ist.

Die Erkenntnisse dieser Studie könnten eine erhellende Erklärung für die höhere Inzidenz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Schichtarbeitern liefern. Es scheinen negative Effekte mit nächtlicher Nahrungsaufnahme verbunden zu sein.

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse, dass nicht nur die Arbeitszeiten, sondern auch der Zeitpunkt der Mahlzeiten entscheidend für die Gesundheit von Schichtarbeitern sein kann. Weitere Forschungen sind jedoch nötig, um geeignete Präventionsmaßnahmen zu entwickeln.