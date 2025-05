Warum Schweden sich in der NATO sicherer denn je fühlt!

„Ich denke, wir sind heute sicherer, aber ich sehe auch eine Rolle für andere Partnerschaften und Kooperationen“, sagte Rosencrantz mit Blick auf die intensivere regionale Zusammenarbeit mit den anderen skandinavischen Staaten, den baltischen Staaten und Polen. Diese Zusammenarbeit ist besonders wichtig, um dem wachsenden Einfluss der russischen „Schattenflotte“ entgegenzuwirken und die Sicherheit von Verbindungen in der Ostsee zu gewährleisten.

Die Ministerin betonte die Notwendigkeit einer breiteren Sicherheitsdebatte, insbesondere im Hinblick auf den Ausbau nuklearer Kapazitäten in Europa. Angesichts der Bedrohung durch die atomares Russland wies sie darauf hin, dass sich Europa freuen kann, Nachbarn mit gemeinsamen Werten und Atomwaffen wie Frankreich und Großbritannien zu haben.

EU-Mehrjahresbudget und Verteidigung

Rosencrantz betrachtet das Thema Verteidigung als eine der wichtigsten Prioritäten in den Verhandlungen über das künftige EU-Mehrjahresbudget. Ähnlich wie Österreich drängt auch Schweden auf Sparsamkeit. Der Umfang des EU-Budgets soll laut Rosencrantz nicht über ein Prozent der gemeinsamen Wirtschaftsleistung hinausgehen, da es keine Notwendigkeit für EU-Eigenmittel gebe. „Es ist wichtig, die Stimme Schwedens und anderer Länder zu hören, die daran erinnern, dass es kein Gratis-Geld gibt“, betonte sie.

EU-Erweiterung und Grundwerte

Die konservative Politikerin positionierte sich als „Freundin der EU-Erweiterung“. Dies betrifft sowohl den Westbalkan als auch die Ukraine und Moldau. „Wir sehen große Vorteile darin, dass mehr Völker und Länder der EU beitreten. Aber diese müssen auch die grundlegenden Werte der Europäischen Union anerkennen, wie Rechtsstaatlichkeit und Medienfreiheit“, sagte sie. „Die EU ist nicht nur eine geografische Union, sondern eine Union der Werte.“

Kritik an Serbien und Unterstützung für Montenegro

Kritisch äußerte sich Rosencrantz über Serbien, das sich den EU-Sanktionen gegen Russland verweigert. Sie betonte, dass es Bedingungen zu erfüllen gäbe, und ein Teil davon sei die Anpassung an die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Im Gegensatz dazu bezeichnete sie Montenegro und Albanien als „Vorreiter“ im Beitrittsprozess.

Reformen in der EU

In Bezug auf die erforderlichen institutionellen Reformen für die EU-Erweiterung nannte Rosencrantz die notwendige Reduzierung nationaler Vetorechte, insbesondere bei der Entscheidungsfindung über Sanktionen. „Jeder Staat sollte am Anfang und Ende des Beitrittsprozesses ein Vetorecht haben, nicht jedoch während der Verhandlungen“, sagte sie.

Engagement für die Ukraine

Rosencrantz sieht „große Fortschritte“ in den Beitrittswerberländern Ukraine und Moldau. Im Fall der Ukraine fordert sie, dass in diesem Jahr alle Verhandlungskapitel eröffnet werden. Sie machte klar, dass Russland kein Vetorecht in Bezug auf die EU-Mitgliedschaft der Ukraine haben sollte. Schweden hat die Ukraine seit Beginn des Krieges bereits mit neun Milliarden Euro unterstützt.

Aufruf zu schärferen Sanktionen

Die Ministerin zeigte sich zuversichtlich, dass die europäischen Staaten ihr Ultimatum bezüglich schärferer Sanktionen gegen den russischen Machthaber Wladimir Putin umsetzen werden. „Wir sollten die Schattenflotte und den russischen Energiesektor ins Visier nehmen, da sie den russischen Krieg finanzieren“, sagte sie.

Unterstützung für Dänemark in Grönland-Fragen

Rosencrantz appellierte auch an die EU, weiterhin ihr Mitglied Dänemark in der Grönland-Frage zu unterstützen. „Wir sind durchgehend in engem Kontakt mit Dänemark und haben gezeigt, dass die EU fest an ihrer Seite steht.“ Sie verwies auf die Annexionspläne von US-Präsident Donald Trump.

Die Rolle Europas in der Welt

„Ich würde sagen, dass jetzt die Zeit Europas ist“, forderte Rosencrantz eine engagierte EU-Politik in den Bereichen Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheit. Gerade beim Thema Migration seien Schweden und Österreich „sehr auf einer Linie“, stellte sie nach einem Treffen mit ihrer österreichischen Amtskollegin Claudia Plakolm fest.

