„Warum wir das extrem ernst nehmen – Die überraschende Wahrheit!“

Der Aktionsplan, der nach intensiven Verhandlungen mit allen Stakeholdern entwickelt wurde, wurde Ende 2024 vom damaligen Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) präsentiert. Bisher gab es jedoch keinen Beschluss im entscheidenden Gremium – der sogenannten „Bundeszielsteuerungskommission“, die Vertreter von Bund, Ländern und Sozialversicherung zusammenbringt. Im Mai äußerte Königsberger-Ludwig, dass der Plan nochmals überarbeitet werden müsse. Patientensprecher äußerten Bedenken, dass dies zu einem kompletten Neustart des Plans führen könnte, doch die Staatssekretärin entkräftete dies im APA-Interview: „Wir nehmen das extrem ernst, was da drinnen steht.“

Sie fügte hinzu: „Es gibt ganz, ganz gute Punkte, die man umsetzen kann; manche muss man wahrscheinlich schnell umsetzen.“ Überarbeitung bedeutet also nicht, dass alles verworfen wird. Wichtig sei die Mitwirkung aller Stakeholder, um den Plan erfolgreich umzusetzen:

Ärzte

Sozialversicherungsträger

Länder

Königsberger-Ludwig betonte, dass auch die Bundesländer bei der Errichtung von Behandlungsstellen für die Finanzierung verantwortlich sind. Zudem erinnerte sie an den Finanzausgleich, der den Bundesländern 600 Millionen Euro für den Krankenhausbereich und 300 Millionen Euro für den niedergelassenen Bereich bereitstellt. Ein Teil dieser Mittel ist speziell für die Einrichtung spezialisierter Zentren für ME/CFS- und PAIS-Betroffene vorgesehen.

„Wir werden auch daran gemessen werden, ob man kurzfristig tatsächlich Angebote für die Betroffenen hat“, erklärte die Staatssekretärin. Sie betonte, dass es aufgrund der unterschiedlichen Schwere der Erkrankung verschiedene Versorgungsangebote benötigt: „Es braucht Anlaufstellen für die Menschen und mobile Teams, da nicht alle mobil sind.“

In Krankenhäusern wird zudem erwartet, dass man sich besser auf Akutfälle von Patientinnen und Patienten mit ME/CFS einstellt, indem spezielle Betten und Zimmer zur Verfügung gestellt werden. Ein Krankenhausbesuch kann für Betroffene aufgrund ihrer empfindlichen Reizempfindlichkeit besonders stressig sein, da oft keine ruhigen und abgedunkelten Zimmer verfügbar sind: „Du fährst ins Krankenhaus, weil es dir schlecht geht, und kommst oft schlechter heim, als du vorher warst.“

Zu den Schwierigkeiten bei der sozialen Versorgung verwies Königsberger-Ludwig auf eine kürzliche gemeinsame Recherche, die auf die häufige Nicht-Anerkennung der Erkrankungen bei der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) hinwies. Diese Probleme betreffen insbesondere die Beantragung von Berufsunfähigkeits- und Invaliditätspension sowie Pflegegeld.

Sie zeigte Verständnis dafür, dass Patientenvertreter sich oft nicht ernstgenommen fühlen. „Es erinnert mich an die Zeit, als Diagnosen wie Burn-out nicht ernst genommen wurden“, sagte sie und freute sich über die positive Entwicklung in der Wahrnehmung dieser Erkrankungen.

Das Ziel sei auch, Diagnosen korrekt zuzuordnen, weshalb ein Referenzzentrum eingerichtet wurde, welches über Expertise zu ME/CFS und PAIS verfügt. Das Bewusstsein für diese Erkrankungen sei mittlerweile gestiegen, was teilweise der Engagement der Patientenbewegung zu verdanken sei.

In Bezug auf Präventionsmaßnahmen, wie etwa die Forderung nach besserer „Lufthygiene“ in öffentlichen Gebäuden, stellte sie klar, dass die Verantwortung hierfür nicht beim Gesundheitsressort liegt. Ihre Aufgabe sei, das Bewusstsein für gesundheitliche Prävention zu fördern, während die Umsetzung bei den zuständigen Stellen liegen muss.

In Bezug auf mögliche zukünftige Covid-Wellen wies das Büro der Gesundheitsstaatssekretärin auf die aktuellen Abwasserdaten hin, die „einen moderaten Anstieg im Abwassermonitoring“ zeigen, aber keine besorgniserregende Situation darstellen. „Wir beobachten die Entwicklung weiterhin sehr genau“, erklärte sie.

Um die Impfbereitschaft gegen Influenza und COVID-19 zu erhöhen, sei eine breit angelegte Informationsoffensive geplant, insbesondere für vulnerable Gruppen und Gesundheitspersonal.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mit der Corona-Pandemie das Bewusstsein für postakute Infektionssyndrome (PAIS) wie Post Covid und ME/CFS erheblich zugenommen hat. Diese Erkrankungen können durch eine Vielzahl von Auslösern bedingt sein, darunter Infektionen, Traumata sowie bestimmte Medikamente oder Toxine. Es bedarf weiterer Anstrengungen und eines integrativen Ansatzes, um die Herausforderungen, den Betroffene gegenüberstehen, zu bewältigen.