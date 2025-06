Was ich noch glaube: 14 Perspektiven des Glaubens

Seit der Vernissage am Freitag sind im Kunst-Werk-Raum Mesnerhaus in Mieming die Werke von 14 Kunstschaffenden zu sehen, die sich mit dem faszinierenden Thema „An was glaube ich noch…“ auseinandersetzen. Die Ausstellung zieht sowohl Einheimische als auch Kunstliebhaber aus der Umgebung an, die sich mit den vielfältigen Interpretationen von Glauben und Aberglaube beschäftigen.

TELFS/MIEMING. Glauben ist ein zentrales Element der menschlichen Existenz, das sowohl Hoffnung als auch Zweifel beinhaltet. Der Satz „Der Glaube versetzt Berge“ verdeutlicht, wie stark und transformierend der Glaube sein kann. Gleichzeitig findet sich im Aberglauben oft ein Hauch von Unsicherheit und Furcht, der die komplexe Beziehung des Menschen zu seinem Glauben unterstreicht. Glauben kann dem Einzelnen Mut spenden, innere Stärke fördern und in schwierigen Zeiten ein Gefühl des Trostes und der Zugehörigkeit vermitteln.

In der Ausstellung stellen 14 ausgewählte Künstlerinnen und Künstler ihre ganz persönliche Sicht auf das Thema Glauben dar. Die Vielfalt der gezeigten Werke reicht von Malerei über Skulpturen bis hin zu digitalen Medien und ermöglicht den Besuchern, sich intensiv mit ihren eigenen Glaubensfragen auseinanderzusetzen. Fragen wie „Was bedeutet Glaube für mich?“ oder „Was glaube ich wirklich?“ stehen dabei im Mittelpunkt der künstlerischen Auseinandersetzung.

Die Führungen durch die Ausstellung laden dazu ein, tiefere Einblicke in die Konzepte und Hintergründe der einzelnen Arbeiten zu gewinnen. Viele der Künstler sind auch bei den Führungen anwesend, was den Besuchern die Möglichkeit gibt, direkt mit den Schöpfern der Werke zu kommunizieren und ihre Gedanken darüber zu teilen.

Die Ausstellung wird bis zum 30. Juni 2025 geöffnet sein und ist ein Muss für alle, die sich für zeitgenössische Kunst und philosophische Fragen des Glaubens interessieren. Die Kunst-Werk-Raum Mesnerhaus ist bekannt für seine kreative Atmosphäre und die Unterstützung lokaler Künstler, was diese Ausstellung besonders unterstreicht. Besuchen Sie diese inspirierende Ausstellung und reflektieren Sie über die Fragen, die uns alle betreffen: „An was glaube ich noch?“





