Wasser statt Softdrinks: So gelingt gesunde Ernährung im Sommer

Genuss im Sommer muss sein. Damit dabei die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen nicht auf der Strecke bleibt, helfen einfache Tipps vom Ärztlichen Dienst des Amts für Jugend und Familie der Stadt Graz.

GRAZ. Sommerzeit bedeutet nicht nur Sonne, Eis und Schwimmbad, sondern auch ausreichend Wasser zu trinken und auf die eigene Gesundheit zu achten. Auch im warmen Jahreszeiten bleibt das Problem Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen relevant. Hierbei spielen der Konsum von Softdrinks anstelle von Wasser, die schnellen Pommes im Freibad sowie das tägliche Eis eine Rolle. Laut Gesundheitsexperten ist es entscheidend, eine Balance zwischen Genuss und gesunder Ernährung zu finden, um die Gesundheit junger Menschen nicht zu gefährden.

Vorbildwirkung Eltern

„Viele wundern sich, warum Kinder im Sommer, trotz täglicher Aktivitäten im Freien, an Gewicht zunehmen“, bemerkt Ines Pamperl, Leiterin des Ärztlichen Dienstes am Amt für Jugend und Familie der Stadt Graz. „Häufig liegt die Ursache in einer ungesunden Ernährung. Durch Softdrinks, Eis und ähnliche Optionen nehmen Kinder und Jugendliche deutlich mehr Kalorien zu sich, als sie durch Bewegung verbrennen.“ Sie empfiehlt, auch während der Sommermonate aufmerksam zu sein, denn: „Verbote sind nicht der richtige Ansatz.“ Stattdessen ist es wichtig, gesunde Alternativen anzubieten.

Eltern haben hier eine wichtige Vorbildfunktion. „Kinder benötigen Modelle, an denen sie sich orientieren können. Bei bereits bestehenden Gewichtsproblemen ist es hilfreich, das Thema offen zu besprechen und klare Regeln zu etablieren. Anstatt die Kinder mit Geld für ungesunde Snacks ins Schwimmbad zu lassen, könnte man sie mit einer gesunden Jause ausstatten,“ rät Pamperl. Genuss muss unter diesen alternativen Möglichkeiten keinesfalls leiden und kann mit einfachen Tipps aufrechterhalten werden.

Selbstgemacht und schmackhaft

„Wasser bleibt das wichtigste Lebensmittel“, erklärt Ines Pamperl. „Jede Zelle benötigt Wasser zur Aufrechterhaltung kognitiver und körperlicher Leistungsfähigkeit.“ Wer reines Wasser als zu langweilig empfindet, kann es leicht mit Kräutern, Minze, Beeren oder Zitrone aromatisieren. Auch ungesüßter Eistee lässt sich einfach selbst herstellen.

Ernährungstechnisch sind Obst und Gemüse wie Tomaten, Gurken und Salat eine hervorragende Wahl. „Die Dosis macht das Gift; eine Wassermelone ist lecker, enthält jedoch viel Fruchtzucker“, sagt Pamperl. Auch beim Grillen sollte auf ein gesundes, ausgewogenes Angebot mit Gemüse und Hülsenfrüchten geachtet werden. „Ein Teller sollte grundsätzlich zu zwei Dritteln aus pflanzlichen Lebensmitteln bestehen,“ fügt sie hinzu. Die Stadt Graz bietet zudem kostenlose ernährungsmedizinische Beratungen und organisiert im Sommer bewegungsintensive Events, wie Wandertage, um zu einer aktiven Lebensweise beizutragen.

Wasser trinken macht schlank

Der Verzicht auf Softdrinks zugunsten von Wasser, Mineralwasser oder ungesüßtem Tee kann erhebliche Kalorienersparnisse mit sich bringen. Cola, Fanta und ähnliche Getränke enthalten durchschnittlich 40 Kilokalorien pro 100 Milliliter. Ein halber Liter Softdrink bringt es auf bis zu 250 Kalorien. Durch den regelmäßigen Verzehr von Wasser kann man theoretisch bis zu 10 Kilogramm pro Jahr verlieren – sofern die Kalorien nicht anderweitig kompensiert werden. Besonders effektiv ist dies, wenn eine Steigerung der Bewegung hinzukommt.