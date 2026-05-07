Wasserlücken durch Poolbefüllung: Steiermark ringt um Lösungen für das Grundwasserproblem

Diskussion um Regelungen für Befüllung privater Pools in der Steiermark

In der Steiermark wird vor dem Hintergrund anhaltender Trockenheit über gesetzliche Vorgaben zur Befüllung privater Swimmingpools diskutiert. Wasserverbände und Gemeinden verweisen auf niedrige Grundwasserspiegel und rufen Poolbesitzer zum verantwortungsvollen Umgang mit Wasser auf.

In mehreren Regionen werden derzeit Tiefststände beim Grundwasser verzeichnet. Wasserverbände und Gemeinden appellieren in diesem Zusammenhang an die Vernunft der Bevölkerung, insbesondere beim Befüllen hauseigener Pools. Laut den Verantwortlichen melden nicht alle Personen das Befüllen ihres Pools.

Belastung kommunaler Versorgung in St. Bartholomä

Als Beispiel wird die Gemeinde St. Bartholomä im Bezirk Graz-Umgebung genannt. Dort gibt es eine ungewöhnlich hohe Dichte an privaten Becken: Auf rund 1.500 Einwohner kommen mehr als 100 Pools. Beim gleichzeitigen Befüllen vieler Anlagen sinkt nach Angaben der Gemeinde das Wasser in den Hochbehältern auf ein bedrohliches Niveau.

Der Bürgermeister von St. Bartholomä, Josef Birnstingl, berichtet, dass dem Aufruf, sich vor der Befüllung beim Wasserversorger zu melden, nicht immer Folge geleistet wird. Er fordert eine gesetzliche Regelung, nach der die Entnahme von Wasser zur Poolbefüllung ohne Erlaubnis unter Strafe gestellt werden soll.

Gemeindebund für regionale Lösungen

Auch der Gemeindebund sieht Handlungsbedarf. Geschäftsführer Martin Ozimic hält ein einheitliches Gesetz für die gesamte Steiermark wegen regionaler Unterschiede für zu weitgehend. Er spricht sich für regionale Verordnungen aus, die er mit bestehenden Feinstaubbeschränkungen oder Feuerwerksverboten vergleicht.

Ozimic verweist darauf, dass eine Verordnungsermächtigung den Gemeinden das Instrument geben könnte, ein Verbot oder Beschränkungen für das Befüllen von Pools im jeweiligen Gemeindegebiet zu verfügen.

Landesebene prüft Sanktionen und Gesprächsformat

Die zuständige Landesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP) ruft die Bevölkerung dazu auf, jede Poolbefüllung zu melden. Angesichts der als ernst beschriebenen Lage hält sie die Diskussion über mögliche Sanktionen für gerechtfertigt. Sie betont, man könne nichts ausschließen und es solle keine Denkverbote geben.

Gleichzeitig erklärt Schmiedtbauer, sie wolle Poolbesitzern nicht pauschal Schuld zuweisen. Sie ruft zu Augenmaß, Nachdenken und zur Meldung bei den Verantwortlichen auf. Zudem kündigt sie an, zeitnah einen Runden Tisch mit Gemeindevertretern und Wasserversorgern einzuberufen.

Trockenheit belastet Land- und Forstwirtschaft

Die extreme Trockenheit wirkt sich auch auf andere Bereiche aus. In einigen Regionen Österreichs sind Land- und Forstwirtschaft derzeit stark belastet. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) bezeichnete den ausbleibenden Niederschlag bei einem Medientermin als große Herausforderung und führte die Trockenheit auf den Klimawandel zurück.

Zuletzt kam es zu zwei großen Waldbränden in der Steiermark und in Kärnten. Festgehalten wird, dass der Klimawandel zu verstärkter Trockenheit, Witterungsextremen und einer Zunahme von Schädlingen im Wald führt.